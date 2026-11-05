TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Eğitim
Avatar
Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 20:42
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 20:42

MESEM maaşları kesildi mi? MESEM devlet desteği kaldırıldı mı?

MESEM maaşları kesildi mi devlet desteği ile ilgili gelişme kafaları karıştırdı! Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) kapsamında öğrenci çalıştıran işletmeler ile usta öğreticileri ilgilendiren devlet katkısı uygulamasında süre sona erdi. 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren 5 yıl süreyle uzatılan devlet desteği, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte mevzuatta belirlenen süresini doldurdu. İşletmelere yapılan devlet katkısı ödemelerinin sona ermesi, MESEM kapsamında eğitim gören öğrencilerin ücretleri ve işletmelerin maaş ödeme yükümlülükleriyle ilgili soru işaretlerini beraberinde getirdi. Özellikle devlet desteğinin kaldırılması, işletmelere yapılacak ödemeler ve geçmiş dönemlere ilişkin hak edişler merak konusu oldu. Peki, MESEM maaşları kesildi mi, devlet desteği kaldırıldı mı? MESEM devlet desteği ile ilgili ayrıntılar belli oldu.

Avatar
Editor
 TGRT Haber
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
MESEM maaşları kesildi mi? MESEM devlet desteği kaldırıldı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 20:42
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 20:42

MESEM maaşları ve devlet katkısı ödemeleriyle ilgili gelişmeler, mesleki eğitim kapsamında işletmelerde eğitim alan öğrencilerin yanı sıra işverenleri ve usta öğreticileri de yakından ilgilendiriyor. Beş yıllık uygulama süresinin tamamlanmasının ardından işletmelere sağlanan devlet katkısının sona ermesi, mesleki eğitim merkezlerinde ücret ödemelerinin geleceğine ilişkin merakı artırdı. Yeni bir yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağı, devlet desteğinin yeniden yürürlüğe girip girmeyeceği ve geçmiş aylara ait ödemelerin nasıl ele alınacağı gündemdeki başlıklar arasında yer alıyor. MESEM maaşları kesildi mi? İşte MESEM devlet katkısı ve öğrenci ücretleriyle ilgili merak edilen ayrıntılar...

MESEM DEVLET DESTEĞİ KALDIRILDI MI?

Mesleki Eğitim Merkezleri kapsamında öğrenci çalıştıran işletmelere ve usta öğreticilere sağlanan devlet katkısı uygulamasında beş yıllık süre tamamlandı. 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren 5 yıl süreyle uzatılan uygulama, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte belirlenen süresini doldurdu. Mevcut mevzuat kapsamında devlet katkısı ödemeleri için öngörülen sürenin tamamlanması nedeniyle işletmelere yapılan geri ödemeler sona erdi.

MESEM maaşları kesildi mi? MESEM devlet desteği kaldırıldı mı?

Sona eren uygulama, MESEM öğrencilerine ödenen ücretleri değil, işletmelere devlet tarafından sağlanan katkıyı kapsıyor. Bu kapsamda Mal Müdürlükleri tarafından işletmelere ve usta öğreticilere devlet katkısı ödemesi yapılmayacak. Dolayısıyla işletmelerin öğrenciler için yaptıkları ücret ödemelerine ilişkin yükümlülükleriyle devletin işletmelere sağladığı katkı birbirinden ayrı değerlendiriliyor.

MESEM maaşları kesildi mi? MESEM devlet desteği kaldırıldı mı?

Mevcut durumda devlet katkısının yeniden ödenebilmesi için yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunuyor. Torba yasa kapsamında yapılabilecek bir düzenleme veya Cumhurbaşkanı kararıyla uygulamanın yeniden yürürlüğe alınması mümkün olabilecek. Ancak yeni bir düzenleme yapılmadığı sürece işletmelere ve usta öğreticilere devlet katkısı ödemesi gerçekleştirilmeyecek.

Devlet katkısı uygulamasının yeniden yürürlüğe girmesi halinde geçmiş dönemlere ilişkin ödemelerin yapılıp yapılmayacağı, hazırlanacak yeni düzenlemenin içeriğine bağlı olacak. Torba yasa veya Cumhurbaşkanı kararıyla devlet desteğinin yeniden başlatılması durumunda geçmiş dönemlere ait ödemelerin de kapsama alınması mümkün olabilecek.

MESEM maaşları kesildi mi? MESEM devlet desteği kaldırıldı mı?

MESEM MAAŞLARI KESİLDİ Mİ?

MESEM kapsamında mesleki eğitim alan öğrencilerin ücretleri, işletmelere sağlanan devlet katkısından ayrı bir uygulama kapsamında değerlendiriliyor. Devlet katkısı ödemelerinin sona ermesi, öğrencilerin hak ettikleri ücretlerin kaldırıldığı veya maaş ödemelerinin durdurulduğu anlamına gelmiyor. İşletmeler, MESEM kapsamında eğitim gören öğrencilere ödemeleri gereken ücretleri yatırmaya devam edecek.

Mevcut uygulamada öğrencilerin alacakları ücretler, asgari ücretin yüzde 30'u veya yüzde 50'si üzerinden hesaplanıyor. İşletmelerin öğrencilere karşı ücret ödeme yükümlülüğü devam ederken devlet tarafından işletmelere yapılan geri ödeme uygulamasının sona ermesi, bu yükümlülüğü ortadan kaldırmıyor.

ETİKETLER
#Devlet Katkısı
#Mesem
#Öğrenci Ücretleri
#Mesleki Eğitim Merkezleri
#Usta Öğretici
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.