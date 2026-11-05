MESEM maaşları kesildi mi? MESEM devlet desteği kaldırıldı mı?

MESEM maaşları ve devlet katkısı ödemeleriyle ilgili gelişmeler, mesleki eğitim kapsamında işletmelerde eğitim alan öğrencilerin yanı sıra işverenleri ve usta öğreticileri de yakından ilgilendiriyor. Beş yıllık uygulama süresinin tamamlanmasının ardından işletmelere sağlanan devlet katkısının sona ermesi, mesleki eğitim merkezlerinde ücret ödemelerinin geleceğine ilişkin merakı artırdı. Yeni bir yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağı, devlet desteğinin yeniden yürürlüğe girip girmeyeceği ve geçmiş aylara ait ödemelerin nasıl ele alınacağı gündemdeki başlıklar arasında yer alıyor. MESEM maaşları kesildi mi? İşte MESEM devlet katkısı ve öğrenci ücretleriyle ilgili merak edilen ayrıntılar...

MESEM DEVLET DESTEĞİ KALDIRILDI MI?

Mesleki Eğitim Merkezleri kapsamında öğrenci çalıştıran işletmelere ve usta öğreticilere sağlanan devlet katkısı uygulamasında beş yıllık süre tamamlandı. 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren 5 yıl süreyle uzatılan uygulama, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte belirlenen süresini doldurdu. Mevcut mevzuat kapsamında devlet katkısı ödemeleri için öngörülen sürenin tamamlanması nedeniyle işletmelere yapılan geri ödemeler sona erdi.

Sona eren uygulama, MESEM öğrencilerine ödenen ücretleri değil, işletmelere devlet tarafından sağlanan katkıyı kapsıyor. Bu kapsamda Mal Müdürlükleri tarafından işletmelere ve usta öğreticilere devlet katkısı ödemesi yapılmayacak. Dolayısıyla işletmelerin öğrenciler için yaptıkları ücret ödemelerine ilişkin yükümlülükleriyle devletin işletmelere sağladığı katkı birbirinden ayrı değerlendiriliyor.

Mevcut durumda devlet katkısının yeniden ödenebilmesi için yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunuyor. Torba yasa kapsamında yapılabilecek bir düzenleme veya Cumhurbaşkanı kararıyla uygulamanın yeniden yürürlüğe alınması mümkün olabilecek. Ancak yeni bir düzenleme yapılmadığı sürece işletmelere ve usta öğreticilere devlet katkısı ödemesi gerçekleştirilmeyecek.

Devlet katkısı uygulamasının yeniden yürürlüğe girmesi halinde geçmiş dönemlere ilişkin ödemelerin yapılıp yapılmayacağı, hazırlanacak yeni düzenlemenin içeriğine bağlı olacak. Torba yasa veya Cumhurbaşkanı kararıyla devlet desteğinin yeniden başlatılması durumunda geçmiş dönemlere ait ödemelerin de kapsama alınması mümkün olabilecek.

MESEM MAAŞLARI KESİLDİ Mİ?

MESEM kapsamında mesleki eğitim alan öğrencilerin ücretleri, işletmelere sağlanan devlet katkısından ayrı bir uygulama kapsamında değerlendiriliyor. Devlet katkısı ödemelerinin sona ermesi, öğrencilerin hak ettikleri ücretlerin kaldırıldığı veya maaş ödemelerinin durdurulduğu anlamına gelmiyor. İşletmeler, MESEM kapsamında eğitim gören öğrencilere ödemeleri gereken ücretleri yatırmaya devam edecek.

Mevcut uygulamada öğrencilerin alacakları ücretler, asgari ücretin yüzde 30'u veya yüzde 50'si üzerinden hesaplanıyor. İşletmelerin öğrencilere karşı ücret ödeme yükümlülüğü devam ederken devlet tarafından işletmelere yapılan geri ödeme uygulamasının sona ermesi, bu yükümlülüğü ortadan kaldırmıyor.