Milli Eğitim Akademisi kuruluyor! Kanun teklifi Meclis'e sunuldu

26 Haziran 2024 15:46 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 16:10

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Milli Eğitim Akademisi kurulmasını da içeren Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Abdullah Güler şöyle konuştu:

"Toplam 39 maddeden oluşuyor. 3 tane de geçici maddemiz var. Uzun zamandır çalışma içerisindeydik. Emeği geçen bütün milletvekillerimize teşekkür ediyorum.

Medeniyetimiz öğretmenleri her zaman ayrı bir yere koymakta. MEB gerek bütçesiyle gerek merkez ve taşra teşkilatlarındaki personel sayısıyla nicelik olarak ülkemizdeki en büyük kamu kurumlarından. Ayrıca çocuklarımızın eğitilmesi ve geleceğe hazırlanması için taşıdığı öneme binaen nicel büyüklüğün yanına nitel yeterliliğin de eklenmesi olmazsa olmaz olarak şu andaki yasa teklifindeki hazırlığımızın temeli teşkil etmektedir. İşte nitelik bakımından yeterlilik en çok da milli eğitim sisteminin taşıyıcı kolonu olan öğretmenler için hayati önem arz etmektedir."

ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Haziran'da İstanbul'da düzenlenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada Milli Eğitim Akademisi kurulacağını açıklamıştı.

Erdoğan konuşmasında, "Öğretmenlik mesleği ve Milli Eğitim Akademisi kurulmasıyla ilgili kanunun hazırlıklarını tamamladık. İnşallah yakında Meclis'te görüşmeleri başlayacak" diye konuşmuştu.