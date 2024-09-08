Milli Eğitim Bakanı Tekin’den ders başı öncesi mesaj: 74 strateji belirledik!

08 Eylül 2024 22:00 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 22:01

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'na Türk eğitim tarihinde bir dönüm noktası oluşturacağına inandıkları 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ile adım attıklarını söyledi. Yeni eğitim yılı için 74 strateji belirlediklerini söyleyen Bakan Tekin, önemli mesajlar verdi…

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla yayımladığı mesajında, yeni eğitim-öğretim yılının öğretmenler, öğrenciler ve veliler için hayırlı olması temennisinde bulundu. Tekin, yeni eğitim-öğretim yılı ile ilgili yayımladığı mesajında, "Öncelikle yeni eğitim öğretim yılının öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Birbirimize, öğrencilerimize, okullarımıza ve derslerimize yeniden heyecanla kavuştuğumuz bu yeni başlangıç, inşallah hepimiz için başarılı, hayırlı, verimli ve keyifli geçer" ifadelerine yer verdi.

“GEREKLİ HAZIRLIKLAR YAPILDI”

Bakan Tekin, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'na Türk eğitim tarihinde bir dönüm noktası oluşturacağına inandıkları 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ile adım attıklarını kaydederek, "Eğitim öğretim programlarımızı çağın gereklerine uygun biçimde yeniden hazırladık ve yüzde otuz beş oranında sadeleştirdik. Beceri temelli bu modelin getirdiği dönüşümün eğitim sistemimizin birçok meselesine çözüm sağlayacağını inanıyorum. Yeni programlarımız; okul öncesi (ana sınıfı), ilkokul 1'inci sınıf, ortaokul 5'inci sınıf, ortaöğretim hazırlık ve 9'uncu sınıf düzeyinde uygulanacak. Eğitim ailemizin en önemli aktörü ve modelin uygulayıcısı öğretmenlerimiz, mesleki çalışma dönmelerinde gerekli hazırlıkları yaptılar. Bu kapsamdaki hizmet içi eğitimlerimizi yıl boyunca sürdüreceğiz, uygulama aşamasında karşılaştıkları problemlerin çözümünde öğretmenlerimizin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

74 STRATEJİ BELİRLENDİ

Yeni eğitim-öğretim yılında öne çıkaracakları ikinci projenin mesleki ve teknik eğitim olduğunu söyleyen Tekin, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için 'Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi', Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 10 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu belgede 'Herkesin Bir Mesleği Olmalı' anlayışını esas aldık. Sektör iş birlikleriyle erişim ve kaliteyi artırmak istiyoruz. 'Mesleki ve Teknik Eğitimde Gelecek Perspektifi ve Yapılacak Çalışmalar' başlığı altında erişim, iyileştirme ve istihdama hazırlık olmak üzere 3 ana temada çocuklarımızın içindeki potansiyeli ortaya çıkarmak ve özel yeteneklerini, becerilerini tespit etmek, erken dönemde farkındalık oluşturmak için 74 strateji belirledik."

BİRÇOK YENİLİK YAPILDI

Bakan Tekin, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında hassasiyetle üzerinde duracakları üçüncü hususun ise okul-aile iş birliği olduğunu ifade ederek, "Öğrencilerimizin üstün menfaati doğrultusunda ebeveynlerimizin eğitim öğretim süreçlerine katkılarını artırmak amacıyla farkındalık oluşturacak projeler geliştiriyoruz. Bu projelerin şemsiyesi olmak üzere Velivizyon Platformu'nu hayata geçirdik. Platformun ilk içeriği olan ve duayen oyuncularla hazırladığımız 27 adet mini diziden oluşan 'Ailem' dizisi şu anda birçok mecrada yayında" diye konuştu.

“'TÜRKİYE YÜZYILI'NIN HAKKINI VERECEĞİZ”

Yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1,2 milyon öğretmen, eğitim çalışanı ve milyonlarca veli ile çok büyük bir aile olduklarını ifade eden Tekin, "Yeni eğitim öğretim yılının bu büyük ailemize hayırlı olmasını, güzellikler getirmesini diliyorum. İnanıyorum ki biz el birliğiyle birbirimizi destekleyerek, elimizi taşın altına koymaktan imtina etmeyerek yeni nesillerin inşasında üzerimize düşeni yapacak ve 'Türkiye Yüzyılı'nın hakkını vereceğiz. Eminim ki bu birlikteliği sağlam bir zemine oturttuktan sonra hiçbir zorluk bizi yıldıramayacak" ifadelerini kullandı.