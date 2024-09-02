Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den kitap fiyatlarıyla ilgili açıklama

02 Eylül 2024 12:19 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 12:57

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin çocuklar üzerindeki ağır müfredatı azaltmak, sadeleştirmek istediklerini ve bunu da başardıklarını dile getirdi.

İşte Bakan Tekin'in açıklamalarından satırbaşları;

Çocuklar üzerindeki ağır müfredatı azaltmak, sadeleştirmek istedik. Bunu da başardık. Bu yıl her kademenin ilk sınıfında uygulanacak. Toplumsal yapımızın ihtiyaç duyduğu bir müfredat oluştu.

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUM

11 ilimizde toplam 9 bin 935 derslik kullanılamayacak durumda. 6 Şubattaki derslik sayısının yüzde 10 üstüne çıktık. Yıkılan dersliklerin yerine 19 bin 894 derslik inşa edilecek.

DEVLET OKULLARINDA KAYIT ÜCRETİ

Herhangi bir okul yöneticisinin ‘ben sizin çocuğunuzu okula kayıt etmek için sizden kayıt ücreti istiyorum’ diyebilecek bir inisiyatif alanı yok. Bir ilkokul müdürümüz, zaten adrese dayalı olarak kendi okulunun çevresinde hangi mahallede hangi çocuk kendisine kayıt yaptıracak biliyor. Okul müdürlerimizin bu pozisyona düşürülmesinden rahatsızım. Bu tartışmaların iki kaynağı var. Birincisi insanlar büyük oranda etrafından duydukları ‘Şu okul daha iyi’ yaklaşımla kendi adres bölgesinde olmayan bir okula çocuğunu yazdırmak istiyor. Bunu gidip söylediğinde okul yöneticisinin kendisinden kayıt ücreti istediğini söylemiş olabilir. Bunun dışında bir seçeneğimiz yok.

İkinci alternatif şu olabilir; veliler öğretmen seçmek isteyebilirler. Burada bir kafa karışıklığına sebebiyet verebilecek bir durum söz konusuydu. Çocuklarımızın artık birinci ve beşinci sınıfa kayıt olduklarında, sınıf öğretmeni tercihi konusunda okul müdürlerimizin zor durumda kalmasını önleyecek biçimde merkezi bir yerleştirmeyi yapacağız.

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ

Özel okulların büyük çoğunluğunda artış yok ama istisnai olarak oldu. Enflasyon artı yüzde 5 oranında zam yapma hakları var. Ara sınıflar için yani kayıtlı öğrenciler için yüzde 5 zam yapabilirsin dedik büyük oranda uydular.

Yeni kayıtlı öğrenciler için ise orada özel okullar bu hizmeti bedeli olarak bizim bu anlamda karşılıklı görüşmelerdeki rakamlara uydular.

KİTAP FİYATLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Geriye kalan konu özellikle bu pandemi sürecinde eğitim öğretim ücretlerinden istedikleri artışı elde edemeyen okullar kırtasiye, kitap, kıyafet vb. konularda oradaki açıklarını kapatmak için biraz oralara ağırlık vermişlerdi. Onu da oturduk konuştuk geçtiğimiz hafta paylaşmıştık. Ciddi denetimler yapıyoruz. kitap fiyatlarıyla ilgili özellikle. Bu anlamda sıkıntılı bir fiyat belirleyen özel okullara yaptırımları uyguluyoruz. Asgari ücretin 10 katı, 20 katı, üçüncüsünde de kapatma var.