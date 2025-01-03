Milli Eğitim Bakanlığı "yanlış yorumlandı" diyerek yeniden açıklama yaptı! Özel okullarda zam tartışmasında formül ne?

03 Ocak 2025 18:50 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 18:54

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel okullara getirilen zam sınırıyla ilgili düzenleme sonrası kafalar karıştı. Ara sınıflarda yapılacak zam oranları ve kademeler arası geçişte uygulanacak zam sınırıyla ilgili veriler veliler arasında tartışma konusu oldu. Basında Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ndeki değişim haberlerinde bazı yanlış yorumların gündeme gelmesi, tartışmaları alevlendirdi. İşte MEB tarafından yapılan yeni açıklama...

Milli Eğitim Bakanlığı​ (MEB), Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan bir maddenin bazı basın organları tarafından yanlış yorumlandığını belirterek kamuoyuna açıklama yaptı. Bakanlık, yönetmelik değişikliğinin özellikle özel okullarda kademeler arası geçiş sınıfları olan 1, 5 ve 9. sınıf ücretlerinde fahiş fiyatların önüne geçmeyi amaçladığını vurguladı.

ARA SINIFLARA NE KADAR ZAM GELECEK?

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ne ilişkin bazı yanlış değerlendirmeler yapılmaktadır. Yeni yönetmelik hükümlerine göre, kademeler arası geçiş sınıflarındaki (1, 5, 9. sınıflar) ücretlerde fahiş artış yapılmayacak. Ara sınıflar için ise gelecek yılki eğitim-öğretim ücretleri daha önce olduğu gibi (ÜFE + TÜFE/2) + %5 formülüne göre hesaplanacak."

Ek hizmetler kapsamında kitap, kırtasiye, kıyafet, yatakhane gibi giderlerin de aynı formüle tabi olduğu belirtilirken, yemek, kahvaltı ve servis ücretlerinin bu kapsam dışında olduğu ifade edildi. MEB, düzenlemenin hem velilerin ekonomik yükünü azaltmayı hem de özel öğretim kurumlarındaki fiyat politikasını daha şeffaf hale getirmeyi hedeflediğini belirtti.

ÖZEL OKULLARDA ZAM FORMÜLÜ ŞU ŞEKİLDE

Özel okulların ara sınıflarındaki (örneğin 2, 3, 4 gibi) öğrenciler için gelecek yılın eğitim-öğretim ücretleri, eski sistemde olduğu gibi şu formüle göre belirlenecek:

(ÜFE + TÜFE) / 2 + %5

Yani Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalaması alınarak %5 ekleniyor.

Geçiş Sınıfları (1, 5, 9):

İlkokul, ortaokul ve liseye geçiş yapılan 1., 5. ve 9. sınıflarda fahiş fiyat artışı uygulanmayacak. Bu sınıflar için ücret artışına daha sıkı bir denetim getirildi. Geçiş sınıflarında kural uygulanmayacak

Ek Hizmet Ücretleri:

Kitap, kırtasiye, kıyafet, yatakhane gibi ek hizmetlerin ücretleri de yine ÜFE + TÜFE ortalaması formülüne göre belirlenecek.

Yemek, kahvaltı ve servis ücretleri bu düzenlemenin dışında tutuluyor.