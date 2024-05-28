Milli Eğitim Bakanlığı yasakladı: Okul önlerinde artık satılamayacak

28 May 2024 18:23 - Güncelleme : 28 May 2024 18:31

Milli Eğitim Bakanlığı, okul önlerinde satışı yapılan gıda ürünlerinin engellenmesi için okullara yazı gönderdi. Daha önceden yayımlanan genelgeye uyulmadığı noktasında hatırlatmalar yapılarak dikkatli olunması istendi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bakanlığımız okul ve kuramlarında 2020/8 Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi Genelgesi Ek'inde yer alan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına uygun olarak, okul gıda işletmelerinde gıda satışının yapıldığı, ancak düzenlenen diğer sosyal etkinliklerde buna uyulmadığı hususunda Bakanlığımıza bildirimler yapılmaktadır."

SEYYAR SATICILARDAN YİYECEK ALINMAMALI

Açıklamada, kontrol ve denetimi olmayan gıda satışı konusunda gerekli tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi. Ayrıca öğrencilerin seyyar satıcılardan yiyecek almamaları konusunda bilgilendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Okul ve kuramlarımızda, Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği doğrultusunda düzenlenen her türlü sosyal etkinlikler ile kermeslerde, gıda güvenilirliği kurallarına uygun üretilen, 2020/8 Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi Genelgesi Ek'inde yer alan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına uygun ürünlerin tüketime sunulması büyük önem taşımaktadır.

Çocuklarda, kontrolsüz bir şekilde tüketilen enerji değeri yüksek, besin değeri düşük yiyecek ve içeceklerin yetersiz, dengesiz beslenmeye bağlı olarak şişmanlık, zayıflık, kemik/diş sağlığı bozuklukları, çeşitli vitamin ve mineral yetersizliklerine neden olduğu ve yetişkinlik döneminde görülen bazı kronik hastalıklara (kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, bazı kanser türleri vb.) zemin oluşturduğu bilinmektedir.

Bakanlığımız okul ve kuramlarında 2020/8 Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi Genelgesi Ek'inde yer alan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına uygun olarak, okul gıda işletmelerinde gıda satışının yapıldığı, ancak düzenlenen diğer sosyal etkinliklerde buna uyulmadığı hususunda Bakanlığımıza bildirimler yapılmaktadır.

Okul ve kuramlarımızda, Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği doğrultusunda düzenlenen her türlü sosyal etkinlikler ile kermeslerde, gıda güvenilirliği kurallarına uygun üretilen, 2020/8 Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi Genelgesi Ek'inde yer alan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına uygun ürünlerin tüketime sunulması büyük önem taşımaktadır.

Bu itibarla, okul/kurumlarda düzenlenen her türlü sosyal etkinlikler ile kermeslerde sunulan yiyecek ve içeceklerin 2020/8 Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kuramlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi Genelgesi kapsamında yer alan "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Tutanağı" na uygunluğun sağlanması, okul bahçesi önüne gelen seyyar satıcılara 2020/8 Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kuramlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi Genelgesinin (B) Bölümü l'nci maddesinin "k" bendinde yer alan, "Okul/kurum yönetimince öğrencilerin, kontrol ve denetimi olmayan işletmelerden (seyyar satıcılar vb.) yiyecek satın almamaları konusunda bilgilendirilmesi ile okul/kurumu etkileyen kontrol ve denetimi olmayan gıda satışı konusunda önleyici gerekli tedbirlerin alınması," ifadesi doğrultusunda işlem yapılması gerekli görülmektedir.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlıklı beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesi, sağlığın korunması ilkesi içinde yukarıda belirtilen hususlara göre süreçlerin hassasiyetle yönetilmesi, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirlerin aksatılmadan alınması uygun görülmektedir.