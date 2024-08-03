Milli Eğitim Bakanlığı yeni müfredata ilişkin rapor yayımladı! PISA yeterlilik sınavı

03 Ağustos 2024 15:28 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 15:34

Milli Eğitim Bakanlığı'nca "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Matematik, Fen Bilimleri ve Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Yer Alan Becerilerin PISA Yeterlik Düzeyleri ile İlişkilendirilmesi" raporu yayımlandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİ MÜFREDATA İLİŞKİN RAPOR YAYIMLADI!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çalışma, öğretim programlarının uluslararası geçerliğinin ortaya konulması amacıyla yapıldı.​​​​​​​

Bakanlık Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından nitel bir çalışma olarak tasarlanan araştırmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortaokul Matematik ve Fen Bilimleri ile İlkokul ve Ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programları'nda bulunan kavramsal ve alan becerileri ile PISA matematik, fen ve okuma becerileri yeterlik düzeylerinin içeriksel ve yapısal özellikleri temel alındı.

AÇIKLAMADA, ŞUNLAR KAYDEDİLDİ:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Matematik, Fen Bilimleri ve Türkçe Dersi Öğretim Programları'nın başarılı bir şekilde yürütülmesi halinde PISA yeterlik düzeylerinde ele alınan üst düzey becerileri geliştirmede etkili olabileceği ve söz konusu öğretim programlarının kademeli geçişinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek PISA döngüsünde yeterlik düzeylerinde artış görüleceği bekleniyor. "