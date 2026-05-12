Milli İstihbarat Akademisi, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi lisansüstü programlarına ilişkin başvuru takvimini yayımladı. İstihbarat Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı, karar vericilere sunulacak doğru ve değerlendirilen bilginin üretilmesi, analiz edilmesi ve yorumlanması süreçlerine yoğunlaşıyor. Program, bilimsel bilgi ile istihbari verinin kesişim noktasını ele alarak istihbarat çalışmalarının kavramsal, metodolojik ve disipliner altyapısına katkı sağlamayı hedefliyor. Teorik bilgi ile saha deneyimini buluşturan program, öğrencilerin güvenlik bürokrasisi, istihbarat birimleri, düşünce kuruluşları ve akademik çevrelerde etkin görevler üstlenebilecek şekilde yetişmesini amaçlıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Milli İstihbarat Akademisi yüksek lisans şartları neler başvurular başladı mı? Milli İstihbarat Akademisi, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi lisansüstü programları için başvuru takvimini ve şartlarını duyurdu. Lisansüstü program başvuruları 18 Mayıs-08 Haziran tarihleri arasında çevrim içi olarak alınacak. Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, en az 4 yıllık lisans mezunu olması ve lisans not ortalamasının en az 2.50/4.00 veya 65.00/100 olması gerekiyor. Tezli yüksek lisans programları için ALES'ten en az 70 puan veya eşdeğer GRE/GMAT puanı şartı aranıyor. İngilizce dil yeterliliği için YDS, e-YDS, YÖKDİL veya e-YÖKDİL'den en az 70 puan gereklidir; Bölge Çalışmaları programı için ise İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça veya Farsça dillerinde yeterlilik aranıyor.

MİLLİ İSTİHBARAT AKADEMİSİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Milli İstihbarat Akademisi lisansüstü programlarına müracaatlar, 18 Mayıs-08 Haziran tarihleri arasında “basvuru.mia.edu.tr” adresi üzerinden çevrim içi şekilde alınacak. Başvuru işlemleri, 08 Haziran günü saat 17.00 itibarıyla sona erecek. Mülakata katılma hakkı elde eden adayların listesi ise 26 Haziran tarihinde ilan edilecek. Mülakat sınavları 09-10 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek, kesin sonuçlar ise 17 Temmuz’da açıklanacak. Kesin kayıt işlemleri 20-22 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Boş kalan kontenjanlar için yedek aday listesi 24 Temmuz’da yayımlanacak. Yedek aday başvuruları 27-28 Temmuz tarihlerinde kabul edilecek, sonuçlar ise 29 Temmuz’da duyurulacak. Yedek kayıt işlemleri 30-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Program, saha ve uygulama odaklı, veri temelli analiz ile karar destek yaklaşımlarını içeren seçici ve yüksek nitelikli modüler bir yapı üzerine kuruluyor. Bölge Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı ise istihbarat ve güvenlik perspektifine dayanan disiplinler arası bir yaklaşımla farklı coğrafyalara yönelik bölge uzmanlığı geliştirmeyi hedeflemektedir. Avrasya ve Orta Doğu modüllerini kapsayan program, güvenlik, istihbarat ve jeopolitik analizleri bütüncül bir çerçevede değerlendirerek stratejik öngörü, erken uyarı ve risk analizi kapasitesi yüksek uzmanlar yetiştirmeyi amaçlıyor.

MİLLİ İSTİHBARAT AKADEMİSİ LİSANSÜSTÜ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Akademi bünyesindeki lisansüstü programlara yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabilecek. Adayların en az 4 yıllık eğitim veren herhangi bir lisans bölümünden mezun ya da mezuniyet aşamasında bulunmaları gerekiyor. Lisans mezuniyet not ortalamasının ise 4.00 üzerinden minimum 2.50 veya 100 üzerinden en az 65.00 olması şartı aranıyor. Tezli yüksek lisans programlarına başvuru yapabilmek için ALES’ten Sözel, Eşit Ağırlık veya Sayısal puan türlerinden en az 70 puan alınması gerekiyor. GRE veya GMAT sınav sonuçları için de eşdeğer puanlar kabul edilecek. İstihbarat Çalışmaları ve Güvenlik Çalışmaları tezli yüksek lisans programlarında adayların İngilizce YDS, e-YDS, YÖKDİL veya e-YÖKDİL sınavlarından herhangi birinden en az 70 puan almaları isteniyor. Bölge Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı için ise İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça ya da Farsça dillerinden ilgili sınavlarda en az 70 puan alma şartı bulunuyor.