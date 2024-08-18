MEB'den sürpriz sınav kararı! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor

18 Ağustos 2024 11:35 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 11:41

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı için Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni tüm illerde uygulamaya yönelik yeni bir genelge yayımladı ve genelgede sınav detayı dikkatlerden kaçmadı. MEB'in yeni kararı ile öğrencilere; zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki gelişimlerini desteklemeye yönelik kapsamlı bir eğitim programı sunulacak.

Haber7'de yer alan habere göre; eğitici eğitimleri, öğretmenler için 2-6 Eylül 2024 tarihlerinde il milli eğitim müdürlüklerinin koordinasyonunda yapılacak ve bu eğitimler, modelin uygulanacağı sınıf düzeyindeki öğretmenler için teorik ve uygulamalı olarak planlanacak.

Diğer sınıf düzeylerindeki öğretmenlere yönelik eğitimler ise ara tatilde il milli eğitim müdürlükleri tarafından branş temelli olarak organize edilecek ve en fazla 50 kişilik gruplar halinde yapılacak.

LİSEYE KADAR DENEME SINAVI YOK!

MEB, geçtiğimiz yıl ilkokullarda sınavı kaldırmıştı. Ancak, çocuklarının sınav yarışında geri kalmasını istemeyen veliler nedeniyle, 1’inci sınıftan itibaren deneme sınavları yapılmaya devam ediyordu. Bakanlık, yeni kararıyla 1'inci sınıftan liseye kadar deneme sınavlarının yapılmasını yasakladı.

AMAÇ STRESİN ÖNÜNE GEÇMEK

Sınıf içi ölçme faaliyetleri, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerini değerlendirmekle birlikte, öğrenme eksiklikleri ve eğilimler hakkında veri sağlayacak şekilde planlanacak. İl, ilçe ve okul genelinde yapılan deneme sınavlarıyla öğrenciler yarışa sokulurken, sınav stresi de erken yaşlarda başlıyordu. Yeni uygulama ile bu durumun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bakanlık tarafından, 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, lise hazırlık ve 9'uncu sınıf düzeyinde uygulanacak yeni müfredata ilişkin yayımlanan genelgede ölçme ve değerlendirme uygulamalarının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun olarak süreç odaklı ve geliştirici bir yaklaşımla yürütüleceği belirtildi. Eğitim öğretim yılı içerisinde öğrencileri akademik başarılarına göre sıralayacak, onları bir yarışa dahil edecek şekilde il, ilçe ve okul geneli sınavlar yapılmayacak.