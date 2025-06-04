Milyonları ilgilendiriyor! LGS sınavı giriş bilgileri yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgilerini yayımlandı.

ADAYLAR BİLGİLERE BU ADRESTEN ULAŞABİLECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere "https://e-okul.meb.gov.tr/" adresinden ulaşılabilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak.

