MSÜ’ye kaç kişi girdi? 2026 MSÜ taban puanları ve sayısal veriler!

MSÜ kaç kişi girdi 2026 yılı için başvuru sayısı açıklandı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların gündeminde başvuru ve katılım verileri yer aldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından duyurulan rakamlar, sınavın büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne sererken, adaylar elde ettikleri puanları bu verilerle birlikte değerlendirmeye başladı. 2026 MSÜ sınavına toplam 645 bin 406 aday başvurdu. MSÜ’ye kaç kişi girdi? İşte MSÜ taban puanları ve başvuru sayısı…

MSÜ'ye kaç kişi girdi? 2026 MSÜ taban puanları ve sayısal veriler!
Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar puanlarını öğrenirken tercih sürecine odaklandı. MSÜ sınavına bu yıl da yoğun bir ilgi gösterildi. İşte sınava dair detaylar…

MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1 Mart 2026 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın değerlendirme süreci tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, haftalardır süren değerlendirmelerin ardından sonuçları erişime açtı. Adaylar, 24 Mart 2026 saat 10.05 itibarıyla sonuçlarını resmi internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebiliyor.

MSÜ’ye kaç kişi girdi? 2026 MSÜ taban puanları ve sayısal veriler!

Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar, Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercih sürecine hazırlanıyor. Harp okullarına başvuracak adayların YKS’nin Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testleri oturumlarına katılması gerekirken, astsubay meslek yüksekokulları için yalnızca TYT’ye girme şartı aranıyor.

MSÜ’ye kaç kişi girdi? 2026 MSÜ taban puanları ve sayısal veriler!

MSÜ KAÇ KİŞİ GİRDİ 2026?

2026 yılı Milli Savunma Üniversitesi sınavına başvuru sayısı dikkat çekici seviyelere ulaştı. Resmi açıklamaya göre sınava 340 bin 514 kadın ve 304 bin 892 erkek aday başvuru yaptı. Böylece toplam başvuru sayısı 645 bin 406 olarak kayıtlara geçti.

MSÜ’ye kaç kişi girdi? 2026 MSÜ taban puanları ve sayısal veriler!

Aday sayısındaki bu yoğunluk, sınavın her yıl artan ilgisini bir kez daha gösterdi. Sınava giren adaylar, elde ettikleri puanları bu geniş katılım çerçevesinde değerlendirerek sıralamalarını analiz etmeye başladı ve tercih süreci için hazırlıklarını sürdürüyor.

MSÜ TABAN PUANLARI 2026

2025 yılına ait taban puanlar, 2026 tercih sürecinde adayların en çok başvurduğu referanslar arasında yer alıyor. Hava Harp Okulu sayısal puan türünde erkek adaylar için yaklaşık 340,30, kadın adaylar için 363,38 taban puanla öğrenci alırken; Kara, Deniz ve Sahil Güvenlik harp okulları erkeklerde 287,92, kadınlarda 355,61 taban puan seviyelerinde öğrenci kabul etti. Kara Harp Okulu eşit ağırlık puan türünde erkekler için 288,10, kadınlar için 362,43 taban puanla alım yaptı.

MSÜ’ye kaç kişi girdi? 2026 MSÜ taban puanları ve sayısal veriler!

Sözel puan türünde Kara Harp Okulu yalnızca erkek adaylardan yaklaşık 325,53 taban puanla öğrenci aldı. Astsubay Meslek Yüksekokulları için taban puan erkek adaylarda 252,17, kadın adaylarda 327,92 olarak belirlendi. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için ise ilk tercihi bando olan erkek adaylarda 115,98, kadın adaylarda 302,02 taban puan uygulanırken, tercihleri arasında bando bulunan erkek adaylar için bu puan 222,68 oldu.

