MSÜ sınav yerleri sorgulama 2026! MSÜ sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınav yerleri sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. MSÜ sınav giriş belgesi üzerinde adayların sınava katılacağı okulun adı, açık adresi, sınav kuralları ve fotoğrafı yer alacak. MSÜ tarafındna açıklanan bilgilere göre sınav 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav hazırlıklarını yapan adaylar ise giriş belgelerine odaklandı. Sınav günü, giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmadan adaylar, sınav salonlarına alınmayacak. Peki MSÜ sınav giriş belgeleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte MSÜ sınav giriş belgelerinde son durum...

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ 2026 AÇIKLANDI MI?

MSÜ tarafından 1 Mart 2026 tarihinde düzenlenecek olan Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın henüz giriş belgeleri açıklanmadı. Sınav giriş belgeleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından genel olarak 10 gün önce açıklanıyor. Bu kapsamda MSÜ sınav giriş belgelerinin 19 Şubat 2026 tarihinde duyurulması bekleniyor.

MSÜ SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI 2026

MSÜ sınav giriş belgelerine ÖSYM'Nin resmi internet sitesi üzerinde bulunan Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişim sağlanacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya alternatif olarak e-Devlet giriş seçeneğiyle sisteme erişim sağlayarak, sınav giriş belgelerini sorgulayabilecek. MSÜ sınav giriş belgelerinde adayın fotoğrafı, sınavın düzenleneceği okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. Adayların sınav giriş belgelerinin yanı sıra geçerli kimlik belgelerini de sınava girerken yanında bulundurması gerekiyor.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK 2026?

ÖSYM tarafından yayımlanan klavuzda yer alan bilgilere göre 2026 MSÜ sınavı 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek. Öğrenciler bu süre zarfında 120 soruyu cevaplayacaklar. Bu soruların 40'ar tanesi Türkçe ve Matematik olurken, 20'şer tanesi ise Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler olacak.