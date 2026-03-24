Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Sude Naz Tekbaş

MSÜ sınav sonuçları 2026 sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr! MSÜ sınav sonuçları son dakika açıklandı

MSÜ sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) MSÜ sınav sonuçlarını son dakika erişime açtı. 1 Mart tarihinde düzenlenen sınava katılan adaylar MSÜ sınav sonuçlarına T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber sonuc.osym.gov.tr adresinden erişim sağlayabilecek. Adaylar, tercih takvimi doğrultusunda sınavdan elde ettikleri puanlarla beraber harp okullarını ve 2 yıllık meslek yüksekokullarını tercih edebilecek. Peki MSÜ sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, MSÜ sınav sonuçları görüntüleme ekranı 2026...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 10:14

MSÜ sınav sonuçları için geri sayım başladı! Sınava giren adaylar heyecanla ’den gelen son dakikaları takip ediyor. Adaylar, sınav sonucu aldıkları puanlara göre Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları arasında tercihlerini yapacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MSÜ sınav sonuçlarını açıklandı. Sonuçlar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle beraber sonuç ekranında görüntülenebilecek. Adaylar, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türlerini sonuç ekranında görüntüleyebilecek. Peki MSÜ sınav sonuçları 2026 açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı...

2026 MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM''den yayımlanan son dakika duyurusunda MSÜ sınav sonuçlarının açıklandığı bilgisi paylaşıldı. MSÜ sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreyle beraber aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulanabilir.

MSÜ 2026 SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2026-MSÜ: Sınav Sonuçları Açıklandı

1 Mart 2026 tarihinde uygulanan 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2026-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 24 Mart 2026 tarihinde saat 10.05’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

MSÜ SINAV SONUÇLARINA NASIL VE NEREDEN BAKILIR?

Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar; T.C. Kimlik Numarası ve şifrelerini ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresine veya ÖSYM mobil uygulamasına girip öğrenebilir.

SINAV DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILIYOR?

Adayların sınavda optik okumaya elverişli işaretledikleri sorular, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında ise şu yol izlenecektir:

  • Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
  • Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
  • Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki tablodaki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.
  • Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.
ETİKETLER
#ösym
#sınav tarihi
#Msü Sonuçları
#Harp Okulları
#Astsubay Okulları
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.