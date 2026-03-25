MSÜ taban puanları 2026 listesi (bölümlere göre) MSÜ en düşük kaç puanla alım yapıyor? Erkek/kadın KHO, DHO, HHO taban puanları

MSÜ taban puanları 2026, personeltemin.msb.gov.tr adresinden tercihlerini yapmaya hazırlanan adaylar tarafından araştırılıyor. Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada harp okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerinin 25 Mart- 24 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştireceğini açıkladı. MSÜ tercih işlemlerinin başlamasıyla Milli Savunma Üniversitesi’nin alım yaptığı en düşük puanlar merak ediliyor. Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Atsubay Meslek yüksekokulları puanları erkek/kadın adaylara göre farklılık gösteriyor. Üniversite eğitimini askeri okullarda tamamlamak isteyen adaylar taban puanlarına göre tercihlerini şekillendirecek. MSÜ yerleştirme işlemleri, puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Peki MSÜ taban puanları 2-4 yıllık açıklandı mı? İşte, son olarak alım yapılan KHO, DHO, HHO taban puanları listesi…

Milli Savunma Üniversitesi’nde 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerde eğitim almak isteyen yüzbinlerce aday tarafından Mart ayında düzenlenen sınavlara kaıtldı. sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber gözler MSÜ taban puanlarına ve kontenjanlara çevrildi. MSÜ sınavlarına katılan adaylar belirlenen takvim doğrultusunda tercihlerini ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilecek. MSÜ taban puanlarında öğrenciler, kara, deniz, sahil güvenlik, astsubay meslek yüksekokulları ve bando astsubay bölümlerinin kaç puanla kapattığını öğrenebilecek. MSÜ , o yıl yapılan sınavın zorluk ve kolaylık derecesine göre her yıl farklılık gösteriyor. MSÜ taban puanlarına göre tercih yapacaklar ise istedikleri bölümün en düşük puanlarına göre hareket edecek. Peki MSÜ taban puanları ve kontenjanları 2026 açıklandı mı? İşte, MSÜ taban puanları ve kontenjanlarına ilişkin son durum…

MSÜ TABAN PUANLARI 2026 VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

MSÜ'den yapılan açıklamada tercih işlemlerinin bugün itibarıyla başladığı açıklandı. MSÜ taban puanları, o yılın tercih sonuçları açıklandıktan sonra belli oluyor. Öğrenciler tercih döneminde bir önceki yılın taban puanlarını dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek. Hava, Kara ve Deniz Harp Okulları ile Astsubay MYO gibi kurumlara son olarak 2025 yılında öğrenci alımı yapıldı. İşte, geçtiğimiz yılın MSÜ taban puanları listesi…

MSÜ HARP OKULLARI TABAN PUANLARI

Hava Harp Okulu sayısal erkek: 340,299330

Hava Harp Okulu sayısal kadın: 355,60884

Diğer Harp Okulu ( kara, deniz, sahil güvenlik) sayisal erkek: 287,91733

Diğer Harp Okulu ( kara, deniz, sahil güvenlik) sayisal kadın: 355,60884

Kara Harp Okulu eşit ağırlık erkek: 288,10294

Kara Harp Okulu eşit ağırlık kadın: 362,43486

Kara Harp Okulu sözel erkek: 325,52641

Kara Harp Okulu sözel kadın: Kara Harp Okuluna sözel puan türünden kadın aday temin edilmemektedir.

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI

Kara, Deniz, Hava, Sahil Güvenlik, Bando MYO Erkek: 115,98379

Kara, Deniz, Hava, Sahil Güvenlik, Bando MYO Kadın 302,02427

MSÜ TERCİH SÜRECİ BAŞLADI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 01 Mart 2026 tarihinde icra edilen 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2026-MSÜ) katılan, puanı hesaplanan ve 2026-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 25 Mart-24 Nisan 2026 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. (24 Nisan günü saat 23:59'a kadar). Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

