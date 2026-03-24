 | Fuat İğci

MSÜ taban puanları 2026 ve tavan puanları! MSÜ Kara, Deniz, Hava Harp Okulu ve Astsubay Meslek yüksek okulu en düşük puanlar (sayısal, sözel, eşit ağırlık)

MSÜ taban puanları, sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasıyla beraber gündeme geldi. Üniversite eğitimlerini kara, deniz, hava harp okullarında veya 2 yıllık meslek yüksekokullarında sürdürmek isteyen adaylar, puanlarına göre tercihlerini tamamlayacak. MSÜ taban puanları kadın/erkek adaylara göre farklılık gösteriyor. MSÜ sonuç ekranında adaylar, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türünden elde ettikleri sonuçları görüntülediler. MSÜ taban puanı, ilgili harp okulunun alım yaptığı en düşük puanı ifade ediyor. MSÜ tavan puanı ise geçtiğimiz yıl o bölümün öğrenci alımı yaptığı en yüksek puan anlamına geliyor. Harp okullarında en yüksek puanlar genellikle hava harp okulu olarak görülüyor. Peki MSÜ taban puanları 2026 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MSÜ 2026 Kara, Deniz, Hava Harp okulu taban puanları listesi…

GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 10:33

Milli Savunma Üniversitesi’nde 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerde eğitim almak isteyen yüzbinlerce aday tarafından Mart ayında düzenlenen sınavlara kaıtldı. sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber gözler MSÜ taban puanlarına ve kontenjanlara çevrildi. MSÜ sınavlarına katılan adaylar belirlenen takvim doğrultusunda tercihlerini ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilecek. MSÜ taban puanlarında öğrenciler, kara, deniz, sahil güvenlik, astsubay meslek yüksekokulları ve bando astsubay bölümlerinin kaç puanla kapattığını öğrenebilecek. MSÜ , o yıl yapılan sınavın zorluk ve kolaylık derecesine göre her yıl farklılık gösteriyor. MSÜ taban puanlarına göre tercih yapacaklar ise istedikleri bölümün en düşük puanlarına göre hareket edecek. Peki MSÜ taban puanları ve kontenjanları 2026 açıklandı mı? İşte, MSÜ taban puanları ve kontenjanlarına ilişkin son durum…

MSÜ TABAN PUANLARI 2026 VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

MSÜ taban puanları, o yılın tercih sonuçları açıklandıktan sonra belli oluyor. Öğrenciler tercih döneminde bir önceki yılın taban puanlarını dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek. Hava, Kara ve Deniz Harp Okulları ile Astsubay MYO gibi kurumlara son olarak 2025 yılında öğrenci alımı yapıldı. İşte, geçtiğimiz yılın MSÜ taban puanları listesi…

MSÜ HARP OKULLARI TABAN PUANLARI

Hava Harp Okulu sayısal erkek: 340,299330

Hava Harp Okulu sayısal kadın: 355,60884

Diğer Harp Okulu ( kara, deniz, sahil güvenlik) sayisal erkek: 287,91733

Diğer Harp Okulu ( kara, deniz, sahil güvenlik) sayisal kadın: 355,60884

Kara Harp Okulu eşit ağırlık erkek: 288,10294

Kara Harp Okulu eşit ağırlık kadın: 362,43486

Kara Harp Okulu sözel erkek: 325,52641

Kara Harp Okulu sözel kadın: Kara Harp Okuluna sözel puan türünden kadın aday temin edilmemektedir.

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI

Kara, Deniz, Hava, Sahil Güvenlik, Bando MYO Erkek: 115,98379

Kara, Deniz, Hava, Sahil Güvenlik, Bando MYO Kadın 302,02427

MSÜ TERCİH KILAVUZU BEKLENİYOR

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları bugün erişime açıldı. MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için tercih maratonu başlayacak. Adaylar, sınavdan elde ettikleri sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puanlarıyla beraber tercihlerini şekillendirecek. MSÜ ÖSYM tarafından ilan edilecek.

