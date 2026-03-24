MSÜ taban puanları ve kontenjanları 2026 açıklandı mı? Erkek/Kadın KHO, DHO, HHO ve Astsubay meslek yüksek okulu taban puanları

Milli Savunma Üniversitesi’nde 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerde eğitim almak isteyen yüzbinlerce aday ÖSYM tarafından Mart ayında düzenlenen sınavlara kaıtldı. MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber gözler MSÜ taban puanlarına ve kontenjanlara çevrildi. MSÜ sınavlarına katılan adaylar belirlenen takvim doğrultusunda tercihlerini ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilecek. MSÜ taban puanlarında öğrenciler, kara, deniz, sahil güvenlik, astsubay meslek yüksekokulları ve bando astsubay bölümlerinin kaç puanla kapattığını öğrenebilecek. MSÜ taban puanları, o yıl yapılan sınavın zorluk ve kolaylık derecesine göre her yıl farklılık gösteriyor. MSÜ taban puanlarına göre tercih yapacaklar ise istedikleri bölümün en düşük puanlarına göre hareket edecek. Peki MSÜ taban puanları ve kontenjanları 2026 açıklandı mı? İşte, MSÜ taban puanları ve kontenjanlarına ilişkin son durum…

MSÜ TABAN PUANLARI 2026 VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

MSÜ taban puanları, o yılın tercih sonuçları açıklandıktan sonra belli oluyor. Öğrenciler tercih döneminde bir önceki yılın taban puanlarını dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek. Hava, Kara ve Deniz Harp Okulları ile Astsubay MYO gibi kurumlara son olarak 2025 yılında öğrenci alımı yapıldı. İşte, geçtiğimiz yılın MSÜ taban puanları listesi…

MSÜ HARP OKULLARI TABAN PUANLARI

Hava Harp Okulu sayısal erkek: 340,299330

Hava Harp Okulu sayısal kadın: 355,60884

Diğer Harp Okulu ( kara, deniz, sahil güvenlik) sayisal erkek: 287,91733

Diğer Harp Okulu ( kara, deniz, sahil güvenlik) sayisal kadın: 355,60884

Kara Harp Okulu eşit ağırlık erkek: 288,10294

Kara Harp Okulu eşit ağırlık kadın: 362,43486

Kara Harp Okulu sözel erkek: 325,52641

Kara Harp Okulu sözel kadın: Kara Harp Okuluna sözel puan türünden kadın aday temin edilmemektedir.

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI

Kara, Deniz, Hava, Sahil Güvenlik, Bando MYO Erkek: 115,98379

Kara, Deniz, Hava, Sahil Güvenlik, Bando MYO Kadın 302,02427

MSÜ TERCİH KILAVUZU BEKLENİYOR

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları bugün erişime açıldı. MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için tercih maratonu başlayacak. Adaylar, sınavdan elde ettikleri sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puanlarıyla beraber tercihlerini şekillendirecek. MSÜ tercih kılavuzu ÖSYM tarafından ilan edilecek.