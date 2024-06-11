MSÜ tercih sonuçları açıklandı!

11 Haziran 2024 10:55 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 10:58

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara, Hava, Deniz Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulu tercih sonuçlarını açıkladı.

Mayıs ayında gerçekleştirilen tercihlerin ardından, adaylar sonuçlar için merakla bekliyordu. Beklenen açıklama sonunda geldi.

MSÜ TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI

MSÜ tercih sonuçları, 3 Nisan ile 10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen tercih işlemlerinin ardından sonuçlandı. Adaylar, tercih sonuçlarını https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresinden öğrenebilecek.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

1) Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir.

Aday Değerlendirme Puanı;

a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2024-YKS (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2024-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş) puanı,

b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı,

c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları için),

ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.