MSÜ tercihleri ne zaman? 2026 MSÜ tercih dönemi ile ilgili duyuru yayımlandı

Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavına katılan adaylar için tercih sürecine ilişkin kapsamlı duyuru yayımlandı. Tercih yapacak adayların dikkat etmesi gereken kurallar ve değerlendirme sürecine ilişkin ayrıntılar netleştirildi.

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN 2026?

2026 Milli Savunma Üniversitesi kapsamında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih işlemleri 25 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Nisan 2026 günü saat 23.59’a kadar devam edecek. Bu süreçte adayların tercihlerini tamamlaması zorunlu tutulurken, belirtilen tarihler dışında herhangi bir işlem yapılmasına imkan tanınmayacak.

Tercih süresi içerisinde işlemlerini gerçekleştirmeyen adaylar ikinci seçim aşamalarına çağrılmayacak. Bu nedenle adayların belirtilen tarih aralığında sistem üzerinden tercihlerini eksiksiz şekilde tamamlamaları büyük önem taşıyor.

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercih işlemlerini Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen internet adresi üzerinden gerçekleştirecek. Sisteme giriş yapan adaylar, başvuru sırasında beyan ettikleri bilgiler doğrultusunda tercih ekranına erişim sağlayarak Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için seçim yapabilecek.

Şehit ve gazi yakını olan adayların ise sistem üzerinden ilgili sekmeler aracılığıyla bilgilerini doğrulaması veya gerekli belgeleri yüklemesi gerekiyor. Bu adayların puanlarına yüzde 10 ilave yapılacak ve çağrı baraj puanı bu şekilde yeniden değerlendirilecek.

MSÜ TERCİH SÜRECİ NASIL OLACAK?

Adaylar tercihlerini yaptıktan sonra ikinci seçim aşamalarına çağrılacak kişiler, ilgili puan türlerine göre belirlenecek. Harp Okulları için sayısal, eşit ağırlık ve sözel puanlar dikkate alınırken, Astsubay Meslek Yüksekokulları için genel puan üzerinden değerlendirme yapılacak. Hangi puan türünün kullanılacağı ise kontenjan durumuna göre ayrıca ilan edilecek.

Yerleştirme sürecinde adayların tercih sıralaması ve başarı sırası dikkate alınacak. Bununla birlikte ihtiyaç halinde tercih sırasına bakılmaksızın adayların listelerinde yer alan okullara yerleştirme yapılabilecek. Harp okullarına yerleşen ve intibak eğitimine katılan adayların astsubay meslek yüksekokulu tercihleri geçerli olmayacak.

Ayrıca Hava Harp Okulu için yalnızca ilk tercihini bu okuldan yana kullanan adaylar değerlendirmeye alınacak. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercih eden adaylar ise mülakat sonrasında müzik yeteneği ve bilgi sınavına tabi tutulacak.

Boy ve kilo şartları da adaylar için zorunlu kriterler arasında yer alıyor. Belirlenen sınırların dışında kalan adayların adaylıkları sonlandırılacak. Bunun yanı sıra Harp Okulları için TYT ve AYT, Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise TYT’ye katılım şartı aranacak.