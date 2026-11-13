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Eğitim
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Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 09:53

ÖGG sınav sonuçları 2026! 123. Dönem ÖGG sınav sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?

123. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları ilan edilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen 123. Dönem Temel Eğitim ve 99. Dönem Yenileme sınav sonuçları bugün duyurulacak. Sınav puanlarını görüntülemek isteyen adaylar, sonuç sorgulamalarını nereden yapacaklarını araştırıyorlar. Peki 123. Dönem ÖGG sınav sonuçları nereden, nasıl sorgulanır? İşte ÖGG sınav sonuç sorgulama ekranı 2026...

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Editor
 İrem Yarbasan
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ÖGG sınav sonuçları 2026! 123. Dönem ÖGG sınav sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 09:53

tarafından düzenlenen 123. Dönem ÖGG sınavının ardından adayların heyecanlı sonuç bekleyişi başladı. Sınav maratonunu geride bırakan adaylar heyecanla sonuç duyurusunu bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü takvimine göre 123. Dönem ÖGG sınav sonuçları bugün duyurulacak. Sınava katılan adaylar puan sorgulamalarını yapmak için sonuç duyurusunu beklerken sınav puanlarını nereden öğreneceklerini araştırmaya başladı. Peki 123. Dönem ÖGG sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte ÖGG sonuç sorgulama ekranı...

HABERİN ÖZETİ

ÖGG sınav sonuçları 2026! 123. Dönem ÖGG sınav sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 123. Dönem ÖGG sınav sonuçları bugün açıklanacak.
123. Dönem ÖGG sınav sonuçları bugün duyurulacak.
Sonuçlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın resmi sonuç sitesi üzerinden sorgulanabilecek.
T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile sonuçlara erişim sağlanabilecek.
123. Dönem Temel Yeterlilik ve 99. Dönem Yenileme sınavlarının sonuçları bugün saat 18.00'e kadar bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
ÖGG sınav sonuçları 2026! 123. Dönem ÖGG sınav sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen 123. Dönem Temel Yeterlilik ve 99. Dönem Yenileme sınavlarının sonuçları bugün açıklanacak. Sonuç ilanının bugün saat 18.00'e kadar yapılması bekleniyor.

ÖGG sınav sonuçları 2026! 123. Dönem ÖGG sınav sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın resmi sonuç sitesi üzerinden görüntülenebilecek. 
Sonuç ekranına erişim sağlayan adaylar ilgili alanlara T.C. kimlik numaralarını ve ekranda görünen güvenlik kodunu yazmalarının ardından sınav sonuçlarına erişim sağlayabilecek. 

 

ÖGG SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ. 

ETİKETLER
#emniyet genel müdürlüğü
#Ögg Sınavı
#Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı
#123. Dönem
#99. Dönem
#Eğitim
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