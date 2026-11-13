Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 123. Dönem ÖGG sınavının ardından adayların heyecanlı sonuç bekleyişi başladı. Sınav maratonunu geride bırakan adaylar heyecanla sonuç duyurusunu bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü takvimine göre 123. Dönem ÖGG sınav sonuçları bugün duyurulacak. Sınava katılan adaylar puan sorgulamalarını yapmak için sonuç duyurusunu beklerken sınav puanlarını nereden öğreneceklerini araştırmaya başladı. Peki 123. Dönem ÖGG sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte ÖGG sonuç sorgulama ekranı...

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HABERİN ÖZETİ ÖGG sınav sonuçları 2026! 123. Dönem ÖGG sınav sonuçları nereden, nasıl sorgulanır? Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 123. Dönem ÖGG sınav sonuçları bugün açıklanacak. 123. Dönem ÖGG sınav sonuçları bugün duyurulacak. Sonuçlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın resmi sonuç sitesi üzerinden sorgulanabilecek. T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile sonuçlara erişim sağlanabilecek. 123. Dönem Temel Yeterlilik ve 99. Dönem Yenileme sınavlarının sonuçları bugün saat 18.00'e kadar bekleniyor.

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen 123. Dönem Temel Yeterlilik ve 99. Dönem Yenileme sınavlarının sonuçları bugün açıklanacak. Sonuç ilanının bugün saat 18.00'e kadar yapılması bekleniyor.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın resmi sonuç sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

Sonuç ekranına erişim sağlayan adaylar ilgili alanlara T.C. kimlik numaralarını ve ekranda görünen güvenlik kodunu yazmalarının ardından sınav sonuçlarına erişim sağlayabilecek.

ÖGG SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.