ÖGG sınav sonuç sorgulama ekranı 2026! ÖGG 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖGG sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Güvenlik Sınavı takvimini daha önce duyurmuştu. Silahlı güvenlik personeli olmak isteyen adaylar, ek olarak uygulama sınavlarına katıldı. ÖGG sınav sonuçları erişime açıldıktan sonra adaylar için itiraz süreci başlayacak. Yazılı sınavların ardından silah bilgisi eğitimi alan adaylar, poligonlarda uygulama eğitimlerini tamamladı. ÖGG sınav sonuçları basılı veya mail olarak adaylara bildirilmeyecek. EGM’nin resmi internet sitesinden duyurulacak sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. Yazılı sınav sonuçlarına itiraz işlemleri 16-18 Mart tarihinde tamamlanacak ve bu tarihten sonra yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak. EGM ÖGG sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sayfasında yer alan online işlemler bölümünden görüntülenebilecek. Peki ÖGG sınav sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak? İşte, ÖGG 119 Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih…

ÖGG 119. TEMEL EĞİTİM VE 95. YENİLEME EĞİTİMİ SINAV SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Özel Güvenlik Görevlisi sınav uygulama takviminde sonuçların erişime açılacağı tarih paylaşılmıştı. ÖGG 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi 22 Şubat tarihinde, ilgili illerde düzenlendi. ÖGG sonuçları 13 Mart tarihinde erişime açılacak. ÖGG sınav sonuçlarının 13 Mart Cuma günü saat 18.00’a kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi “ÖGG sınav sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar, aşağıda bulunan bağlantı üzerinden doğrudan sorgulama ekranına gidebilirler.

2026 ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (EGM)

ÖGG sınav sonuçları, internet bağlantısı olan telefon, tablet, bilgisayar vb. araçlarla sorgulanabilecek. ÖGG sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmediğinden internet üzerinden duyurulacak sonuçlar tebliğ hükmünde olacak.

Adaylar katıldıkları oturumun adı, T.C. kimlik numarası ve güvenlik koduyla beraber sonuçlarını görüntüleyebilecek. ÖGG sonuçları, egm.gov.tr adresinde “Online İşlemler” bölümünden öğrenilecek. Sınav sonuçları ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları ve sınavdan elde ettikleri toplam puan yer alacak.

60 PUAN VE ÜZERİ ALAN ADAYLAR BAŞARILI OLACAK

ÖGG sınavı değerlendirmesi yapılırken yanlış cevaplar, doğru yanıtları etkilemeyecek. 100 puan üzerinden değerlendirilecek sınavlarda adayların en az 60 puana ulaşması gerekiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgiye göre yazılı sınavın genel konularından oluşan 100 soruluk bölümü, 100 puan üzerinden dikkate alınacak. Silah bilgisi ve uygulama puanı ise yazılı sınavın silah bilgisinin ölçüldüğü 25 soruluk ikinci kısmı 50 puan ve adayların atış becerilerinin ölçüldüğü uygulamalı sınav 50 puan olmak üzere 100 puan üzerinden değerlendirilerek tespit edilir.

ÖGG SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLEBİLECEK

EGM tarafından açıklanan sınav takvimine göre ÖGG 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı 22 Şubat’ta düzenlendi. Sınavın ardından cevap anahtarı, 24 Şubat salı günü erişime açıldı. 13 Mart tarihinde erişime açılacak sonuçlara ise itiraz süresi 16 Mart tarihinde başlayacak ve 18 Mart tarihine kadar devam edecek.

2026 ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SINAV TAKVİMİ

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan sınav takvimine göre Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi SInavı 3 Mayıs’ta düzenlenecek. Adaylar, bu yıl yapılacak diğer sınavların tarihine aşağıdan ulaşabilirler.

ÖZEL GÜVENLİK 120. TEMEL EĞİTİM VE 96. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 3 MAYIS PAZAR

ÖZEL GÜVENLİK 121. TEMEL EĞİTİM VE 97. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 5 TEMMUZ PAZAR

ÖZEL GÜVENLİK 122. TEMEL EĞİTİM VE 98. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 29 AĞUSTOS CUMARTESİ

ÖZEL GÜVENLİK 123. TEMEL EĞİTİM VE 99. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 24 EKİM CUMARTESİ

ÖZEL GÜVENLİK 124. TEMEL EĞİTİM VE 100. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 27 ARALIK PAZAR