Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

ÖGG sınav sonuç sorgulama ekranı 2026! ÖGG 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı egm.gov.tr adresinden erişime açılıyor. 119 Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınavları, 22 Şubat tarihinde düzenlendi. Sınavlarda başarılı olarak özel güvenlik sertifikası almak isteyenler veya sertifika süresini uzatmak isteyenler, sonuçlara odaklandı. ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranına adaylar, T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik koduyla beraber giriş yapacak. Sonuç ekranında adayların silahlı veya silahsız oturumda doğru-yanlış cevap sayıları ve toplam puanları yer alacak. ÖGG sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilirken yanlış cevaplar, değerlendirmede doğru yanıtları etkilemeyecek. Adayların sınavlarda başarılı olabilmeleri için başarı alt sınırı olan 60 puanı yakalamaları gerekiyor. Peki ÖGG 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları 2026 açıklandı mı? İşte, ÖGG sınav sonucu görüntüleme ekranı…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ÖGG sınav sonuç sorgulama ekranı 2026! ÖGG 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları açıklandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 11:18

ÖGG sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. , takvimini daha önce duyurmuştu. Silahlı güvenlik personeli olmak isteyen adaylar, ek olarak uygulama sınavlarına katıldı. ÖGG erişime açıldıktan sonra adaylar için itiraz süreci başlayacak. Yazılı sınavların ardından silah bilgisi eğitimi alan adaylar, poligonlarda uygulama eğitimlerini tamamladı. ÖGG sınav sonuçları basılı veya mail olarak adaylara bildirilmeyecek. ’nin resmi internet sitesinden duyurulacak sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. Yazılı sınav sonuçlarına itiraz işlemleri 16-18 Mart tarihinde tamamlanacak ve bu tarihten sonra yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak. EGM ÖGG sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sayfasında yer alan online işlemler bölümünden görüntülenebilecek. Peki ÖGG sınav sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak? İşte, ÖGG 119 Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih…

ÖGG 119. TEMEL EĞİTİM VE 95. YENİLEME EĞİTİMİ SINAV SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Özel Güvenlik Görevlisi sınav uygulama takviminde sonuçların erişime açılacağı tarih paylaşılmıştı. ÖGG 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi 22 Şubat tarihinde, ilgili illerde düzenlendi. ÖGG sonuçları 13 Mart tarihinde erişime açılacak. ÖGG sınav sonuçlarının 13 Mart Cuma günü saat 18.00’a kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi “ÖGG sınav sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar, aşağıda bulunan bağlantı üzerinden doğrudan sorgulama ekranına gidebilirler.

ÖGG sınav sonuç sorgulama ekranı 2026! ÖGG 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları açıklandı mı?

2026 ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (EGM)

ÖGG sınav sonuçları, internet bağlantısı olan telefon, tablet, bilgisayar vb. araçlarla sorgulanabilecek. ÖGG sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmediğinden internet üzerinden duyurulacak sonuçlar tebliğ hükmünde olacak.

Adaylar katıldıkları oturumun adı, T.C. kimlik numarası ve güvenlik koduyla beraber sonuçlarını görüntüleyebilecek. ÖGG sonuçları, egm.gov.tr adresinde “Online İşlemler” bölümünden öğrenilecek. Sınav sonuçları ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları ve sınavdan elde ettikleri toplam puan yer alacak.

ÖGG sınav sonuç sorgulama ekranı 2026! ÖGG 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları açıklandı mı?

60 PUAN VE ÜZERİ ALAN ADAYLAR BAŞARILI OLACAK

ÖGG sınavı değerlendirmesi yapılırken yanlış cevaplar, doğru yanıtları etkilemeyecek. 100 puan üzerinden değerlendirilecek sınavlarda adayların en az 60 puana ulaşması gerekiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgiye göre yazılı sınavın genel konularından oluşan 100 soruluk bölümü, 100 puan üzerinden dikkate alınacak. Silah bilgisi ve uygulama puanı ise yazılı sınavın silah bilgisinin ölçüldüğü 25 soruluk ikinci kısmı 50 puan ve adayların atış becerilerinin ölçüldüğü uygulamalı sınav 50 puan olmak üzere 100 puan üzerinden değerlendirilerek tespit edilir.

ÖGG sınav sonuç sorgulama ekranı 2026! ÖGG 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖGG SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLEBİLECEK

EGM tarafından açıklanan sınav takvimine göre ÖGG 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı 22 Şubat’ta düzenlendi. Sınavın ardından cevap anahtarı, 24 Şubat salı günü erişime açıldı. 13 Mart tarihinde erişime açılacak sonuçlara ise itiraz süresi 16 Mart tarihinde başlayacak ve 18 Mart tarihine kadar devam edecek.

ÖGG sınav sonuç sorgulama ekranı 2026! ÖGG 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları açıklandı mı?

2026 ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SINAV TAKVİMİ

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan sınav takvimine göre Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi SInavı 3 Mayıs’ta düzenlenecek. Adaylar, bu yıl yapılacak diğer sınavların tarihine aşağıdan ulaşabilirler.

ÖZEL GÜVENLİK 120. TEMEL EĞİTİM VE 96. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 3 MAYIS PAZAR

ÖZEL GÜVENLİK 121. TEMEL EĞİTİM VE 97. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 5 TEMMUZ PAZAR

ÖZEL GÜVENLİK 122. TEMEL EĞİTİM VE 98. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 29 AĞUSTOS CUMARTESİ

ÖZEL GÜVENLİK 123. TEMEL EĞİTİM VE 99. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 24 EKİM CUMARTESİ

ÖZEL GÜVENLİK 124. TEMEL EĞİTİM VE 100. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 27 ARALIK PAZAR

ÖGG sınav sonuç sorgulama ekranı 2026! ÖGG 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları açıklandı mı?
ETİKETLER
#sınav sonuçları
#emniyet genel müdürlüğü
#özel güvenlik sınavı
#egm
#Ögg Sonuçları
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.