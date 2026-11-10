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Eğitim
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Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
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GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 15:32
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GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 15:32

ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 123. Dönem ÖGG sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

123. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu adayların gündeminde. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 123. Dönem Temel Eğitim ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih kesinleşti. Sınav puanlarını görüntülemek isteyen adaylar ÖGG sınav sonuçlarının nasıl sorgulanacağını araştırıyor. Peki ÖGG sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

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Editor
 İrem Yarbasan
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ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 123. Dönem ÖGG sınav sonuçları nasıl sorgulanır?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 15:32
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 15:32

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın düzenlediği 123ç. dönem sonrası adayların gözleri sonuç tarihine çevrildi. Sınav temposunu geride bırakan adaylar ÖGG sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve nasıl sorgulanacağını merak ediyor. Peki 123. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuçları nereden sorgulanır?

ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 123. Dönem ÖGG sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

takvimine göre 123. Dönem Temel Eğitim ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi sınav sonuçları 13 Kasım 2026 Cuma günü ilan edilecek. Sınav sonuçlarının ilanının ardından adaylar yazılı ve uygulamalı sınavlardan aldıkları puanları EGM veya e-Devlet üzerinden görüntüleyebilecek.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ÖGG sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 123. Dönem ÖGG sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

Sonuç ekranına erişim sağlayan adaylar T.C. kimlik numaraları ve ekranda görünen güvenlik kodunu ilgili alanlara yazmalarının ardından sınav puanlarını görüntüleyebilecek.

123. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

123. Dönem ÖGG sınav sonuçları henüz açıklanmadı. EGM tarafından yayımlanan takvime göre ÖGG sınav sonuçları 13 Kasım 2026'da ilan edilecek. Adaylar bu tarihte EGM'nin resmi internet sitesi üzerinden sınav sonuçlarını öğrenebilecek. 

ETİKETLER
#emniyet genel müdürlüğü
#egm
#Ögg Sınavı
#Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı
#13 Kasım 2026
#Eğitim
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