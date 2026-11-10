ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 123. Dönem ÖGG sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın düzenlediği 123ç. dönem ÖGG sınavı sonrası adayların gözleri sonuç tarihine çevrildi. Sınav temposunu geride bırakan adaylar ÖGG sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve nasıl sorgulanacağını merak ediyor. Peki 123. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuçları nereden sorgulanır?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM takvimine göre 123. Dönem Temel Eğitim ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi sınav sonuçları 13 Kasım 2026 Cuma günü ilan edilecek. Sınav sonuçlarının ilanının ardından adaylar yazılı ve uygulamalı sınavlardan aldıkları puanları EGM veya e-Devlet üzerinden görüntüleyebilecek.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ÖGG sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

Sonuç ekranına erişim sağlayan adaylar T.C. kimlik numaraları ve ekranda görünen güvenlik kodunu ilgili alanlara yazmalarının ardından sınav puanlarını görüntüleyebilecek.

123. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

123. Dönem ÖGG sınav sonuçları henüz açıklanmadı. EGM tarafından yayımlanan takvime göre ÖGG sınav sonuçları 13 Kasım 2026'da ilan edilecek. Adaylar bu tarihte EGM'nin resmi internet sitesi üzerinden sınav sonuçlarını öğrenebilecek.