Eğitim
Avatar
Editor
 | Sude Naz Tekbaş

ÖGG sonuçları açıklandı mı: Ne zaman açıklanacak? 2026 Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınav sonuç tarihi hangi gün? Özel güvenlik sınavı 2026 sonuçları

Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınavına katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilen ÖGG sınavının ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. Sınava giren adaylar “ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt ararken, 2026 Özel Güvenlik sınav sonuçlarının ilan edileceği tarih de netlik kazandı. Buna göre 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarının hangi gün açıklanacağı merakla bekleniyor. İşte ÖGG sonuç tarihi…

GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 16:01
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 16:01

Bu yılın ilk 22 Şubat’ta gerçekleştirildi ve sonuçları adaylarla paylaşıldı. Yılın ikinci ÖGG sınavı ise 3 Mayıs Pazar günü tamamlandı. Sınava katılan adayların gözü ise sonuç açıklamasına çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü () tarafından düzenlenen 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınavına ilişkin sonuçlar henüz açıklanmadı. Adaylar “ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt ararken, 2026 Özel Güvenlik sınav sonuç tarihine dair bekleyiş sürüyor.

2026 yılı Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonuçlarının açıklanacağı tarih ve gelecekteki sınav takvimi hakkında bilgi verilmiştir.
2026 yılının ikinci ÖGG sınavı 3 Mayıs Pazar günü tamamlandı.
120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları 22 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak.
2026 Özel Güvenlik sınav takviminde 5 Temmuz, 29 Ağustos, 24 Ekim ve 27 Aralık tarihlerinde de sınavlar yer almaktadır.
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) takvimine göre ÖGG sınav sonuçları 22 Mayıs 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.

ÖGG SINAV TAKVİMİ 2026

Sınav AdıTarih
ÖZEL GÜVENLİK 121. TEMEL EĞİTİM VE 97. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI5 Temmuz 2026 Pazar
ÖZEL GÜVENLİK 122. TEMEL EĞİTİM VE 98. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI29 Ağustos 2026 Cumartesi
ÖZEL GÜVENLİK 123. TEMEL EĞİTİM VE 99. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI24 Ekim 2026 Cumartesi
ÖZEL GÜVENLİK 124. TEMEL EĞİTİM VE 100. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI27 Aralık 2026 Pazar
