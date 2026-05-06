ÖGG sonuçları açıklandı mı: Ne zaman açıklanacak? 2026 Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınav sonuç tarihi hangi gün? Özel güvenlik sınavı 2026 sonuçları

Bu yılın ilk Özel Güvenlik sınavı 22 Şubat’ta gerçekleştirildi ve sonuçları adaylarla paylaşıldı. Yılın ikinci ÖGG sınavı ise 3 Mayıs 2026 Pazar günü tamamlandı. Sınava katılan adayların gözü ise sonuç açıklamasına çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınavına ilişkin sonuçlar henüz açıklanmadı. Adaylar “ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt ararken, 2026 Özel Güvenlik sınav sonuç tarihine dair bekleyiş sürüyor.
2026 Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) takvimine göre ÖGG sınav sonuçları 22 Mayıs 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.
|Sınav Adı
|Tarih
|ÖZEL GÜVENLİK 121. TEMEL EĞİTİM VE 97. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|5 Temmuz 2026 Pazar
|ÖZEL GÜVENLİK 122. TEMEL EĞİTİM VE 98. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|29 Ağustos 2026 Cumartesi
|ÖZEL GÜVENLİK 123. TEMEL EĞİTİM VE 99. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|24 Ekim 2026 Cumartesi
|ÖZEL GÜVENLİK 124. TEMEL EĞİTİM VE 100. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|27 Aralık 2026 Pazar