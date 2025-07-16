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 | Yusuf Özgür Bülbül

Öğrenciler yaz tatilinde Yaz Bilim Kampına yöneldi: Atölyelerde geleceği kodluyorlar!

Yaz tatilinde veliler, öğrencilerini çeşitli kamu ve özel kuruluşlardaki yaz okullarına yönlendiriyor. Çocuklar bilim ve teknolojiyle buluşarak geleceklerine ön adım atıyor. Robotik kodlamadan uzay atölyelerine uzanan macera dolu programlarda öğrenciler, hem eğleniyor hem de geleceğin dünyasına ilk adımlarını atıyor…

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Öğrenciler yaz tatilinde Yaz Bilim Kampına yöneldi: Atölyelerde geleceği kodluyorlar!
KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 23:40
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 23:42

İstanbul’da yaz okullarına önem veren ilçe belediyeleri çocukların zamanlarını değerlendirmesi için fırsat sunuyor. Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz bilim kampı da 7-12 yaş arası çocuklara bilim ve teknolojiyi yerinde öğrenme imkanı sunuyor. kodlamadan yazılıma, spordan değerler eğitimine kadar geniş bir yelpazede aktiviteler sunan kamp, çocukların yaz tatilini verimli ve eğlenceli geçirmelerini hedefliyor.

TOMBAŞ: ÇOCUKLARIN HİZMETİNDE

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız, en büyük değerimiz. Değerlerimizi en doğru ve en güzel şekilde öğrenmeleri de bizim için çok değerli. Robotik kodlamadan yazılıma, spordan değerler eğitimine kadar pek çok farklı alanda Yaz Okullarımız çocuklarımızın hizmetinde." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler yaz tatilinde Yaz Bilim Kampına yöneldi: Atölyelerde geleceği kodluyorlar!

MACERA DOLU ATÖLYELER GENÇ ZİHİNLERİ BEKLİYOR

Kamp programında yer alan atölyeler şunlar:

Fen ve Doğa Atölyeleri: Öğrencilerin doğayı ve bilimsel süreçleri deneyerek öğrenmelerini sağlıyor.

Tasarım Atölyeleri: Çocukların hayal güçlerini kullanarak özgün tasarımlar ortaya çıkarmalarına imkan tanıyor.

Uzay ve Havacılık Atölyeleri: Gökyüzünün sırlarını ve havacılık teknolojilerini keşfetme fırsatı sunuyor.

Bilişim Atölyeleri: Geleceğin dili olan kodlama ve yazılım dünyasıyla tanıştırıyor.

Matematik Atölyeleri: Matematiği eğlenceli oyunlar ve etkinliklerle sevdirerek analitik düşünme becerilerini geliştiriyor.

Öğrenciler yaz tatilinde Yaz Bilim Kampına yöneldi: Atölyelerde geleceği kodluyorlar!

TELESKOPLA GÜNEŞ GÖZLEMİ ETKİNLİĞİ İLGİ GÖRDÜ

Kamp kapsamında Sultanbeyli Bilim ve Merkezi’nde düzenlenen “Güneş Gözlemi ve Güneş Saati Yapımı” etkinliği, 7-12 yaş arası çocukların yoğun katılımıyla keyifli ve öğretici anlara sahne oldu. Etkinlikte çocuklar, güvenli bir şekilde teleskopla güneşi gözlemleme ve kendi güneş saatlerini yapma imkanı buldu.

7-12 yaş arası tüm çocukların katılımına açık olan yaz bilim kampı, bilime ve teknolojiye meraklı gençleri Sultanbeyli'de bir araya getirmeye devam ediyor.

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ETİKETLER
#robotik
#sultanbeyli
#Teknoloji
#Yaz Okulları
#Bilim Kampı
#Kodlama
#Çocuk Etkinlikleri
#Eğitim
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