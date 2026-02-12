Öğrenme Etkinlikleri Seti nedir nereden indirilir? 5, 6, 9 ve 10. sınıf setleri yayınlandı

Millî Eğitim Bakanlığınca, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin öğretim süreçlerine daha verimli yansıtılması amacıyla hazırlanan Öğrenme Etkinlikleri Seti yayımlandı.

Farklı sınıf düzeyleri ve dersler için hazırlanan etkinlikler, öğretmenlere rehberlik sağlayacak ve öğrencilerin sınıf içi öğrenme süreçlerini destekleyecek biçimde tasarlandı. Set, modelin temel yaklaşımı olan beceri temelli, değer odaklı ve bütüncül eğitim anlayışını somut uygulama örnekleriyle ele alıyor.

Set kapsamında; branş bazlı öğrenme çıktıları, süreç bileşenleri, öğrenme-öğretme uygulamaları ve ölçme kanıtları dikkate alınarak içerikler hazırlandı.

ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ SETİ NEDİR NEREDEN İNDİRİLİR?

Öğrenme Etkinlikleri Seti, 5'inci ve 6’ncı sınıf düzeyinde Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, İngilizce ile Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi; 9 ve 10’uncu sınıf düzeyinde ise Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili Ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, İngilizce ile Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi derslerini kapsıyor.

Şubat-mart dönemine yönelik hazırlanan sette, toplam 227 öğrenme çıktısı ve 695 süreç bileşeni doğrultusunda 329 etkinlik ile 1500 soru bulunuyor. Yardımcı materyal niteliği taşıyan setin, öğrencilerin okulda öğrendiklerini günlük yaşamla ilişkilendirerek pekiştirmelerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne Uygun Öğrenme Etkinlikleri Setine https://odsgm.meb.gov.tr/www/sinif-ici-olcme-etkinlikleri/icerik/1530 adresinden erişebilirsiniz.