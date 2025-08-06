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Eğitim
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 | Selahattin Demirel

Öğretmen atamasıyla ilgili kritik gelişme! Bakan Tekin duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili bir açıklamada bulundu. Tekin, bu yıl içinde iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvurularına göre tercihlerine yerleşemeyen öğretmenlerin atamalarının yapıldığını duyurdu.

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Öğretmen atamasıyla ilgili kritik gelişme! Bakan Tekin duyurdu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 20:23
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 20:23

Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların iller arası başvuruları iki aşamalı olarak gerçekleştirildi.

18-29 Temmuz tarihleri arasındaki ön başvurusu onaylanan öğretmenlerin 31 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında tercih başvuruları alındı. Başvuruların tamamlanmasının ardından öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yer değiştirmeleri gerçekleştirildi. Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin ayrılma işlemleri, 7 Ağustos tarihi itibarıyla yapılabilecek.

Öğretmen atamasıyla ilgili kritik gelişme! Bakan Tekin duyurdu

"ÖĞRETMENİMİZİN AİLESİYLE BİR ARADA OLABİLMESİ KADİM SORUMLULUĞUMUZ"

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin atamasının gerçekleştirildiği müjdesini sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Tekin paylaşımında ailenin insanın hayata tutunduğu ilk zemin, eğitimin kök saldığı mekân olduğunu belirterek, "Öğretmenimizin ailesiyle bir arada olabilmesi, insanı önceleyen kadim sorumluluğumuzun bir gereğidir. 2025 yılı iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları sonucunda, tercihlerine yerleşemeyen tüm öğretmenlerimizin atamalarını; taleplerini dikkate alarak, aile bütünlüğünü koruyacak ve kamu yararını gözeten bir anlayışla, illerinde ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına hizmet puanı esasına göre gerçekleştirdik. Eğitim ailemize hayırlı uğurlu olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

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#milli eğitim bakanlığı
#yer değiştirme
#öğretmenler
#Mazeret
#Aile Bütünlüğü
#Eğitim
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