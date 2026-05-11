Öğretmen il içi atama sonuçları için heyecan dorukta. Binlerce öğretmen görev yeri değişikliği için Mayıs ayı içerisinde başvurularını tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığı il içi atama sonuçları için takvim açıklandı. İl içi tayin sonuçları bugün (11 Mayıs) erişime açılıyor. MEBBİS üzerinden erişime açılacak sonuçlar, kullanıcı adı/T.C. kimlik numarası ve şifreyle beraber sorgulanabilecek. İlk atama sonuçları açıklandıktan sonra boş kalan kadrolar için sırayla yerleştirme işlemleri olacak. İlk tur atamalar 3 Temmuz’da benzer şekilde ilişik kesme işlemleri ise 3 Temmuz’da yapılacak. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri öğretmen ihtiyaç durumu ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılıyor. Peki Öğretmen il içi atama sonuçları 2026 açıklandı mı? İşte, mebbis.gov.tr öğretmen il içi isteğe bğalı yer değiştirme sonuçları…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Öğretmen il içi atama sonuçları 2026 sorgulama ekranı mebbis.meb.gov.tr! MEB il içi atama (tayin) sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, öğretmenlerin il içi atama sonuçları 11 Mayıs'ta MEBBİS üzerinden erişime açılıyor. Öğretmen il içi atama sonuçları 11 Mayıs'ta MEBBİS üzerinden sorgulanabilecek. Atama işlemleri, öğretmen ihtiyaç durumu ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılıyor. İlişik kesme işlemleri 26 Haziran'da, boş kalan kontenjanlar için sıranın çalıştırılması ve ikinci atama başvuruları ise 3 Temmuz'da yapılacak. İlk tur atamalar 3 Temmuz'da, ilişik kesme işlemleri de aynı gün gerçekleştirilecek. Hizmet puanı eşitliği durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi ve öğretmenliğe daha önce başlama kriterleri öncelikli olacak, eşitliğin sürmesi halinde bilgisayar kurası çekilecek.

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

Öğretmen il içi atama sonuçları 2026, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre bugün (11 Mayıs) tarihinde erişime açılacak. Bakanlık tayin sonuçlarının erişime açılacağı saate ilişkin bir bilgilendirme yapmazken sonuçların en geç saat 18.00’a kadar paylaşılması bekleniyor.

Atama işlemleri, öğretmen ihtiyaç durumu ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılıyor. Hizmet puanı eşitliği durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek. Eşitliğin sürmesi durumunda ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası yöntemiyle belirlenecek.

ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026

Öğretmen il içi atama sonucu sorgulama ekranı MEBBİS üzerinden aktif olacak. Öğretmenler sonuçlara bilgisayarları, telefonları veya internet bağlantısı olan araçlarıyla ulaşabilecek. Öğretmen il içi atama sonuçları ekranında adaylar, tayini çıkan okulları ve gerekli olan belgeleri görüntüleyebilecek. Aşağıdaki bağlantı üzerinden adaylar, doğrudan sorgulama ekranına gidebilirler.

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ (açıklandığında aktif olacaktır)

İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ 26 HAZİRAN’DA YAPILACAK

Öğretmen il içi tercihe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandıktan sonra öğretmen adayları tebligat ve ilişik kesme işlemlerini 26 Haziran tarihinde yapabilecek. Boş kalan kontenjanlar için ise sıranın çalıştırılması ve ikinci atama başvuruları 3 Temmuz’da yapılacak. MEB tarafından açıklanan takvim şu şekilde;

Başvuruların alınması 4-6 Mayıs 2026

Atamaların Yapılması ve Sıra Kayıtlarının Oluşturulması 11 Mayıs 2026

Tebligat ve İlişik Kesme 26 Haziran 2026

Sıranın Çalıştırılması ve Atama/1 3 Temmuz 2026

Tebligat ve İlişik Kesme/1 6 Temmuz 2026

Sıranın Çalıştırılması ve Atama/2 13 Ağustos 2026

Tebligat ve İlişik Kesme/2 14 Ağustos 2026

İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan kılavuza göre il içi yer değişikliği başvurusu onaylanan öğretmenlerin atamaları ihtiyaç durumu, tercihleri ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılıyor.

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi2 daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir

