2026 yılı Öğretmenler Gününün ne zaman kutlanacağı öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor. Her yıl öğretmenlere duyulan saygıyı göstermek için bu anlamlı ve özel günde öğrenciler öğretmenlerine hediyeler alarak, şiirler okuyarak, çiçekler vererek kutluyorlar. Bazı okullar öğretmenler gününü kutlamak amacıyla çeşitli programlar düzenleyebiliyor. Bu yıl da düzenlenecek kutlama programları için planlar yapılmaya başlandı. Peki 24 Kasım Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor? Öğretmenler günü resmi tatil mi?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HANGİ GÜN?

Türkiye'de öğretmenler günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Kasım'da kutlanacak. 2026 yılında Öğretmenler Günü, salı gününe denk geliyor. Öğretmenlere duyulan saygının gösterildiği 24 Kasım'da ülke genelinde okullarda çeşitli etkinlikler düzenlenmesi bekleniyor.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil kapsamında değerlendirilmiyor. Bu nedenle çalışma ve eğitim hayatı olağan düzeninde devam edecek. 24 Kasım Salı günü okullarda eğitim öğretim devam ederken öğrenciler, Öğretmenler Gününü okullarında öğretmenleriyle birlikte kutlayacaklar. Okullarda düzenlenen programlar, ders akışının dışında hazırlanacak. Kamu kurumlarında ve özel sektörde mesai saatlerinde bir değişiklik uygulanmayacak.