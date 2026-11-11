Öğretmenler günü resmi tatil mi? 24 Kasım 2026 Salı öğretmenler günü programı!

Türkiye genelinde her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanan Öğretmenler Günü için hazırlıklar gündeme gelmeye başladı. Öğrencilerin öğretmenlerine yönelik kutlama mesajları ve etkinlikler için hazırlık yaptığı kasım ayında, bu yılın takvimi de merak ediliyor. 2026 yılında salı gününe denk gelen 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde özellikle okulların çalışma düzeni, ders saatleri ve kamu kurumlarının hizmetlerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Öğretmenler Günü dolayısıyla okullarda düzenlenecek törenler ve kutlama programları da öğrencilerin ve velilerin gündemindeki konular arasında bulunuyor. Öğretmenler günü tatil mi? Detaylar…

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ YAKLAŞIYOR

Türkiye'de her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanan Öğretmenler Günü için geri sayım başladı. Eğitim camiasının önemli günleri arasında bulunan 24 Kasım'da ülke genelindeki okullarda öğretmenlere yönelik çeşitli kutlama etkinlikleri ve anma programları düzenleniyor. Öğrenciler, kendilerine emek veren öğretmenlerini bu özel günde kutlamak için hazırlık yaparken veliler de okullarda gerçekleştirilecek programları yakından takip ediyor.

2026 yılında 24 Kasım tarihi salı gününe denk geliyor. Her yıl aynı tarihte kutlanan Öğretmenler Günü'nün hafta içine denk gelmesi nedeniyle öğrenciler ve veliler, eğitim-öğretim takviminde herhangi bir değişiklik olup olmayacağını merak ediyor. Özellikle kutlama programlarının düzenleneceği gün okullardaki derslerin nasıl sürdürüleceği konusunda araştırmalar yapılıyor. Öğretmenler Günü kapsamında okullarda resmi törenler, anma programları ve çeşitli kutlama etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ TATİL Mİ?

24 Kasım Öğretmenler Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte öğrencilerin ve velilerin en çok merak ettiği konuların başında okulların tatil olup olmayacağı geliyor. Özellikle hafta içine denk gelen özel günlerde eğitim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceği araştırılırken, 24 Kasım'ın resmi tatil takvimindeki yeri de gündeme geliyor. Öğretmenler Günü dolayısıyla okullarda tören ve kutlama programları düzenlenmesi, derslerin işlenişine ilişkin soruları da beraberinde getiriyor.

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Bu nedenle okullar, üniversiteler ve kamu kurumları normal çalışma düzeninde hizmet vermeye devam ediyor. Öğretmenler Günü'nde okullarda resmi törenler, anma programları ve kutlama etkinlikleri düzenlenirken eğitim-öğretim faaliyetleri de sürdürülüyor. Dolayısıyla 24 Kasım tarihinde okulların genel çalışma düzeninde resmi tatil nedeniyle bir değişiklik yapılmıyor. Kamu kurumları ve özel sektör iş yerleri de normal mesai düzeninde faaliyetlerine devam ediyor.