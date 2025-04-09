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 | Selahattin Demirel

Öğretmenler iş bıraktı, veliler okulu bastı: "Beğenmiyorsanız çocuğunuzu alın"

Ankara'da özel bir okulda çalışan öğretmenler 3 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı. Çocuklarının ders alamadığını öğrenen veliler de okula giderek protesto etti. Bir veli, okul yönetiminin kendisine "Beğenmiyorsanız çocuğunuzu buradan alın." dediğini belirtti.

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Öğretmenler iş bıraktı, veliler okulu bastı:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 11:02
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 11:16

Ankara'nın Sincan ilçesinde faaliyet gösteren özel bir kolejde öğretmenler 3 aydır maaş alamadıkları iddiasıyla iş bıraktı. Öğretmenlerin derse girmediğini öğrenen veliler okulun önünde toplanarak okul yönetimini protesto etti.

KİMSEYLE GÖRÜŞEMEDİLER

Okulun servisi olmadığını ve öğrencilerin sivil araçlarla eve götürüldüğünü, bugün de öğrencilerin eğitim alma hakkını engellediğini belirten veliler, okul yönetimi ile görüşmek istedi. Okul yönetiminden kimse ile görüşemeyen veliler, çocuklarının mağdur olduğunu ve kimseden bir bilgi alamadıklarını söyledi.

"BEĞENMİYORSANIZ ALIN"

Bir vatandaş, "3 ay önce de okulda bir sıkıntının olduğu belliydi. Okul yönetimiyle bunu konuşmak istediğimde, bir beyefendi okul müdürüymüş kendisi. Dedim ki sıkıntılar var okulda. Bana dedi ki 'eğer beğenmiyorsanız alın'. Ben bir anda sinirlendim 'siz bir eğitimcisiniz, nasıl böyle bir kelimeyi kullanabilirsiniz, ben bir veli olarak bu okulda bir sıkıntı olduğunu söylüyorum ama siz bana çocukları okuldan alın, başka okula verin diyorsunuz'. Böyle bir eğitimci olamaz, böyle bir düşünce olamaz" dedi.

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