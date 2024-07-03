Öğretmenlere tayin müjdesi! Bakan Tekin il içi ve il dışı atama takvimini açıkladı

03 Temmuz 2024 21:51 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 22:15

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere ikinci kez il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme hakkı tanıdı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek tayin takvimini paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tekin, öğretmenlerin çalışma ortamlarını düzenlemenin ve eğitimde huzur iklimi oluşturulmasının öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.

Öğretmenler Odası Buluşmaları'nda yapılan istişareler ve öğretmenlerin yoğun talepleri doğrultusunda il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerini ikinci kez gerçekleştireceklerini belirten Bakan Tekin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İL İÇİ VE İLLER ARASI TAYİN TAKVİMİ BELLİ OLDU

"İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 11-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınarak atama işlemi 18 Temmuz 2024 tarihinde, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 23-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınarak atama işlemi 30 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Hayırlı olsun inşallah."