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Eğitim
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 09:27

Öğretmenlerin Kasım seminer takvimi açıklandı! Seminerler ne zaman başlayacak, online mı yapılacak?

2026-2027 eğitim öğretim yılı kasım dönemi öğretmen seminerlerinin tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek. Peki, kasım seminerleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte sona erecek? İşte MEB’in açıkladığı seminer takvimi ve merak edilen detaylar…

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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Öğretmenlerin Kasım seminer takvimi açıklandı! Seminerler ne zaman başlayacak, online mı yapılacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 09:27

2026-2027 eğitim öğretim yılında birinci dönem ara tatiline hazırlanan öğretmenler, kasım ayı mesleki çalışma programının ayrıntılarını araştırmaya başladı. (), öğretmenlerin ara tatil döneminde gerçekleştireceği mesleki çalışmaların tarihlerini duyurdu. Açıklanan takvime göre kasım seminerleri 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğretmenler, belirlenen eğitim içeriklerini çevrim içi olarak takip ederek mesleki çalışma sürecini tamamlayabilecek.

Öğretmenlerin Kasım seminer takvimi açıklandı! Seminerler ne zaman başlayacak, online mı yapılacak?

ÖĞRETMENLERİN KASIM SEMİNERLERİ NE ZAMAN?

MEB tarafından açıklanan 2026 kasım dönemi mesleki çalışma takvimine göre seminerler, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 08.00’de başlayacak.

Öğretmenlerin erişimine açılacak eğitim içerikleri, 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 23.59’a kadar ÖBA platformunda yayında kalacak. Bu süre içerisinde eğitimlerini tamamlayan öğretmenler, kasım dönemi mesleki çalışmalarını yerine getirmiş sayılacak.

Öğretmenlerin Kasım seminer takvimi açıklandı! Seminerler ne zaman başlayacak, online mı yapılacak?

KASIM ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLINE MI YAPILACAK?

Öğretmenlerin kasım dönemi seminerleri yüz yüze değil, çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, mesleki çalışmalarını Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden tamamlayabilecek.

Platformda yayımlanacak uzaktan eğitim içeriklerine katılan öğretmenler, kendilerine tanınan süre içerisinde programı tamamlayarak mesleki çalışma yükümlülüğünü yerine getirmiş olacak.

Öğretmenlerin Kasım seminer takvimi açıklandı! Seminerler ne zaman başlayacak, online mı yapılacak?

2026 KASIM ÖĞRETMEN SEMİNER TAKVİMİ

Öğretmenlerin kasım dönemi mesleki çalışmalarına ilişkin açıklanan takvim şöyle:

Başlangıç: 16 Kasım 2026 Pazartesi, saat 08.00
Bitiş: 22 Kasım 2026 Pazar, saat 23.59
Eğitim platformu: Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA)
Eğitim şekli: Uzaktan eğitim

Kasım seminerlerini belirtilen tarihler arasında tamamlayan öğretmenler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem mesleki çalışmalarını yapmış sayılacak.

ETİKETLER
#MEB
#milli eğitim bakanlığı
#Öğretmen Bilişim Ağı
#Oba
#Mesleki Çalışma
#Eğitim
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