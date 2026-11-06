Öğretmenlerin Kasım seminer takvimi açıklandı! Seminerler ne zaman başlayacak, online mı yapılacak?

2026-2027 eğitim öğretim yılında birinci dönem ara tatiline hazırlanan öğretmenler, kasım ayı mesleki çalışma programının ayrıntılarını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin ara tatil döneminde gerçekleştireceği mesleki çalışmaların tarihlerini duyurdu. Açıklanan takvime göre kasım seminerleri 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğretmenler, belirlenen eğitim içeriklerini çevrim içi olarak takip ederek mesleki çalışma sürecini tamamlayabilecek.

ÖĞRETMENLERİN KASIM SEMİNERLERİ NE ZAMAN?

MEB tarafından açıklanan 2026 kasım dönemi mesleki çalışma takvimine göre seminerler, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 08.00’de başlayacak.

Öğretmenlerin erişimine açılacak eğitim içerikleri, 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 23.59’a kadar ÖBA platformunda yayında kalacak. Bu süre içerisinde eğitimlerini tamamlayan öğretmenler, kasım dönemi mesleki çalışmalarını yerine getirmiş sayılacak.

KASIM ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLINE MI YAPILACAK?

Öğretmenlerin kasım dönemi seminerleri yüz yüze değil, çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, mesleki çalışmalarını Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden tamamlayabilecek.

Platformda yayımlanacak uzaktan eğitim içeriklerine katılan öğretmenler, kendilerine tanınan süre içerisinde programı tamamlayarak mesleki çalışma yükümlülüğünü yerine getirmiş olacak.

2026 KASIM ÖĞRETMEN SEMİNER TAKVİMİ

Öğretmenlerin kasım dönemi mesleki çalışmalarına ilişkin açıklanan takvim şöyle:

Başlangıç: 16 Kasım 2026 Pazartesi, saat 08.00

Bitiş: 22 Kasım 2026 Pazar, saat 23.59

Eğitim platformu: Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA)

Eğitim şekli: Uzaktan eğitim

Kasım seminerlerini belirtilen tarihler arasında tamamlayan öğretmenler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem mesleki çalışmalarını yapmış sayılacak.