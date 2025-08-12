Okul kıyafetleri nasıl olacak? Detaylar belli oldu

Yeni düzenlemede tüm öğrenciler, belirlenen forma modelini giyecek; özel işaret, baskı ve desen gibi detaylar kullanılmayacak. Okulların forma görselleri resmi internet sitelerinde yayımlanacak ve bu kıyafetler 4 eğitim-öğretim yılı dolmadan değiştirilemeyecek.

OKUL KIYAFETLERİ NASIL OLACAK?

"EKSTRA BİR MADDİ KÜLFET GETİRİLMESİN"

Velilere maddi külfet getirilmesini önlemek için öğrencilerin kılık kıyafeti ile ilgili yönetmelik değişikliğinin yapıldığını kaydeden Bakan Tekin, "Velilerimizin üzerine ekstra bir maddi külfet getirilmesini istemiyoruz" dedi.

BAKAN TEKİN DETAYLARI PAYLAŞTI

Bakan Tekin, uygulamaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Kıyafetlerde özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeyecek. Belirlenen okul kıyafeti görseli okulun internet sayfasında yayımlanacak ve bu kıyafetler 4 eğitim öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek.

Formanın ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olması bizim için öncelikli. Ayrıca özel sağlık durumu bulunan öğrencilerimizin uygun kıyafet giymesine de izin verilecek."