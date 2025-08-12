Menü Kapat
Eğitim
Editor
Editor
 | Baran Aksoy

Okul kıyafetleri nasıl olacak? Detaylar belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul kıyafetlerinde kapsamlı bir değişiklik yapılacağını açıkladı. Peki yeni düzenleme ile okul kıyafetleri nasıl olacak? İşte detaylar...

Okul kıyafetleri nasıl olacak? Detaylar belli oldu
12.08.2025
AA
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 17:06
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 17:16

Yeni düzenlemede tüm öğrenciler, belirlenen forma modelini giyecek; özel işaret, baskı ve desen gibi detaylar kullanılmayacak. Okulların forma görselleri resmi internet sitelerinde yayımlanacak ve bu kıyafetler 4 - yılı dolmadan değiştirilemeyecek.

Okul kıyafetleri nasıl olacak? Detaylar belli oldu

OKUL KIYAFETLERİ NASIL OLACAK?

Okul kıyafetlerinde özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeyeceğini aktaran Tekin, belirlenen okul kıyafeti görseli okulun internet sayfasında yayımlanacağını ve bu kıyafetlerin 4 eğitim öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyeceği söyledi.

Okul kıyafetleri nasıl olacak? Detaylar belli oldu

"EKSTRA BİR MADDİ KÜLFET GETİRİLMESİN"

Velilere maddi külfet getirilmesini önlemek için öğrencilerin kılık kıyafeti ile ilgili yönetmelik değişikliğinin yapıldığını kaydeden Bakan Tekin, "Velilerimizin üzerine ekstra bir maddi külfet getirilmesini istemiyoruz" dedi.

Okul kıyafetleri nasıl olacak? Detaylar belli oldu

BAKAN TEKİN DETAYLARI PAYLAŞTI

Bakan Tekin, uygulamaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Kıyafetlerde özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeyecek. Belirlenen okul kıyafeti görseli okulun internet sayfasında yayımlanacak ve bu kıyafetler 4 eğitim öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek.

Formanın ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olması bizim için öncelikli. Ayrıca özel sağlık durumu bulunan öğrencilerimizin uygun kıyafet giymesine de izin verilecek."

