'Okul Öncesi Müzede' programı ile çocuklar sanatla büyüyor

25 Eylül 2024 18:20 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 18:29

İstanbul Modern ve Panço, 2–6 yaş arası çocuklara yapıtlar aracılığıyla yaratıcı öğrenme deneyimi sunan özel bir eğitim programını hayata geçiriyor. “Okul Öncesi Müzede” adlı ücretsiz eğitim programı, 2 Ekim’de İstanbul Modern’de başlıyor.

“Okul Öncesi Müzede” eğitim programı, fiziksel ve zihinsel gelişim bakımından en hızlı değişim dönemlerinden biri olan erken çocukluk dönemine odaklanıyor. Panço’nun desteğiyle İstanbul Modern öncülüğünde hazırlanan “Okul Öncesi Müzede” eğitim programı, 2–6 yaş arası çocuklara sanat çalışmaları aracılığıyla yaratıcı öğrenme deneyimleri sunuyor.

YARATICI DÜŞÜNME VE BECERİ

Eğitim programının üretken, hayal gücü yüksek ve sanata duyarlı çocuklar yetiştirmenin yanı sıra, okul öncesi eğitim kurumlarını ve aile içi iletişimi desteklemek amacıyla geliştirildiğinin altını çizen İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Direktörü Neslihan Varol, “Bugüne kadar müzemizde bir milyon çocuk​ ve gence sanat eğitimi fırsatı sunduk.

Her gün 500’ü aşkın öğrencinin müzemizi bir öğrenme alanı olarak değerlendirmesine aracı olduk. Erken çocukluk dönemini kapsayan yeni eğitim programımızla, bu alandaki faaliyetlerimizin derinliğini artırmak istedik. ‘Okul Öncesi Müzede’ adını verdiğimiz program; çocukların yaratıcı düşünme becerileri ve sanatsal gelişimleri için tasarladığımız müze etkinliklerinden oluşuyor.

Sanat yapıtlarından ilhamla hazırladığımız program, çocukların sosyal ve duygusal gelişimini desteklerken paylaşma, yardımlaşma, iletişim ve uyum duygularını sanatla güçlendiriyor.

Merak eden, araştıran, fikirlerini doğru ifade eden, paylaşan, vicdan ve hoşgörü sahibi olan çocukların yetişmesine katkıda bulunuyor” dedi.

'YETENEKLERİNİ SANAT YOLUYLA GELİŞTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ'

1978 yılından bu yana çocukların dünyasında yer alan bir marka olarak “Okul Öncesi Müzede” programıyla çocukların zihinsel gelişimlerine katkı sunmayı hedeflediklerini belirten Panço Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Kuzu yaptığı konuşmasında, "45 yılı aşkın süredir, 40'tan fazla ülkede hem çocuklarımızın sağlığı ve mutluluğu için en kaliteli ve güvenli tekstil ürünlerini üretiyor hem de hayatlarına dokunduğumuz her alanda sorumluluk alıyoruz.

İstanbul Modern öncülüğünde hayata geçirdiğimiz bu program ile 2-6 yaş arasındaki miniklerimizin merakı ve ilgisini sanata yönlendirmek, hayal güçlerini beslemek ve yaratıcılıklarını desteklemek istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki sanat, çocukların dünyayı anlama ve ifade etme biçimini zenginleştiren en güçlü araçlardan biri.

Bu yüzden Panço olarak, her çocuğun içinde keşfedilmeyi bekleyen bir sanatçı olduğuna inanıyoruz. Belki de onların bu potansiyellerini ortaya çıkararak geleceğin çok değerli sanatçılarının kariyerlerindeki ilk adımlarına vesile oluyoruz.

‘Okul Öncesi Müzede Eğitim Programı’nın, çocuklarımız, aileleri ve eğitimcilerimiz için unutulmaz bir deneyim olacağına yürekten inanıyoruz” dedi.

SANATÇILARIN YAPITLARINDAN İLHAM ALIYOR

Çocukların kompozisyonlar oluşturduğu, arkadaşlarıyla birlikte bulmacalar çözdüğü ve sanat yapıtlarını yorumladığı bu yeni “Okul Öncesi Müzede” eğitim programı, bir müze eğitmeni rehberliğinde İstanbul Modern’in koleksiyon sergisindeki altı sanat yapıtının incelenmesiyle başlıyor.

Sergi salonundaki incelemenin ardından çocuklar, program için özel olarak hazırlanan müzenin Mezanine katındaki öğrenme alanında sanat oyunlarına katılıyor.

İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Bölümü tarafından geliştirilen ve Yeşim Eröktem’in tasarladığı oyun alanı; yap-boz, portre tamamlama, eşleştirme, ses ve doku keşfetme gibi etkinlikleri içeriyor. Çocuklar ayrıca, oyun alanının bazı bölümlerinde hayallerini resmediyor.

OKUL ÖNCESİ MÜZEDE PROGRAMLARI

Eğitim Kurumları için

(4–6 yaş grubu)

Çocukların yaratıcı düşünme becerileri ve sanatsal gelişimleri için tasarlanan müze etkinlikleri, sanat yapıtlarından ilham alır. Çocukların kompozisyonlar oluşturduğu, arkadaşlarıyla iş birliği yaparak bulmacalar çözdüğü ve sanat yapıtlarını yorumladığı program, rezervasyonlu eğitim kurumları için çarşamba günleri, 10.00 ve 13.00 saatlerinde ücretsiz olarak düzenlenmektedir. 2 Ekim 2024 tarihinde başlayacak eğitim kurumu programlarının süresi 60 dakikadır.

4–6 yaş arası çocuklar için okul öncesi eğitim kurumları için rezervasyon: 0(212) 334 73 41

AİLELER İÇİN OKUL ÖNCESİ MÜZEDE

(2-3 yaş grubu)

“Okul Öncesi Müzede” eğitim programı aile içi iletişimi sanatla zenginleştirir. Merak eden, araştıran, fikirlerini sanatla ifade edebilen çocuklar yetişmek için aileleri destekler. Çocukların kompozisyonlar oluşturduğu, arkadaşlarıyla iş birliği yaparak bulmacalar çözdüğü ve sanat yapıtlarını yorumladığı program, her ayın bir cumartesi günü, 10.00 ve 13.00 saatlerinde düzenlenmektedir.

Programın süresi 60 dakikadır.

2-3 yaş çocuklar ve ebeveynleri için 25 Eylül 2024 tarihi itibariyle başlayacak rezervasyon için: www.istanbulmodern.org/egitim/egitim-projeleri/okul-oncesi-muzede

Detaylı bilgi için:

Alen Çiftçi / 0532 593 09 04 / alen@feveran.com.tr

egitim@istanbulmodern.org / 0 (212) 334 7341