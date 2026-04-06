Okullar ne zaman kapacak karne ne zaman verilecek? 2026 yaz tatilinin başlayacağı gün

Yaz tatiline ilişkin plan yapmak isteyen aileler ile öğrenciler “Okullar ne zaman kapanıyor?” sorusuna yoğunlaştı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ilan ettiği çalışma takvimine göre bu yıl okulların kapanış tarihi ile yaz tatilinin başlangıcı kesinleşti. 8 Eylül 2025’te başlayan yoğun eğitim süreci, 2026 yılının haziran ayında tamamlanacak. Peki, yaz tatili hangi tarihte başlıyor, karneler ne zaman dağıtılacak?

MEB 2. DÖNEM ORTAK YAZILI SINAV TARİHLERİ

MEB’in 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı ortak sınav takvimine göre

2. dönem 1. yazılı sınav tarihleri şu şekilde:

6. Sınıf - Türkçe: 7 Nisan 2026

6. Sınıf - Matematik: 8 Nisan 2026

8. Sınıf - Matematik: 8 Nisan 2026

10. Sınıf – Matematik: 9 Nisan 2026

10. Sınıf - Türk Dili ve Edebiyatı: 10 Nisan 2026

2. yazılı sınav tarihleri ise:

7. Sınıf – Matematik: 2 Haziran 2026

9. Sınıf - Türk Dili ve Edebiyatı: 3 Haziran 2026

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. Yaz tatili, karnelerin verileceği gün olan 26 Haziran 2026 Cuma akşamı itibarıyla başlayacak. Öğrenciler, yoğun geçen ders maratonunun ardından haziran ayının son haftasında uzun bir dinlenme dönemine adım atacak. Bir yıllık emeklerinin karşılığını alacakları karne dağıtım törenleri, okulların kapanacağı 26 Haziran 2026 sabahında yapılacak. Genellikle saat 10.00 ile 11.00 aralığında başlayan karne dağıtımı, okulların kendi programlarına bağlı olarak küçük zaman farklılıkları gösterebilir. Karne günüyle birlikte takdir, teşekkür ve onur belgeleri de öğrencilerine takdim edilecek.