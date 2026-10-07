Okullar uzaktan eğitim mi olacak? 2026 online eğitim iddiaları gündem oldu

İstanbul Başakşehir ve Esenyurt’ta meydana gelen okul saldırıları ve bıçaklı kavga olayları sonrasında eğitim gündemi hareketlendi. Başakşehir’de bir ortaokula gelerek okul bahçesindeki öğrencilere bıçakla saldıran F.M. tutuklanırken, saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı. Esenyurt’ta ise Sezai Karakoç Anadolu Lisesi’nde 16 yaşındaki A.Ç.’nin iki sınıf arkadaşını bıçakla yaralaması üzerine soruşturma başlatıldı. Yaşanan olayların ardından sosyal medyada okulların eğitim şekline ilişkin çeşitli paylaşımlar yapılırken, öğrenciler ve veliler tarafından konuya ilişkin gelişmeler takip edilmeye başlandı. Okullar uzaktan eğitim mi olacak? Detaylar…

BAŞAKŞEHİR OKUL SALDIRGANI TUTUKLANDI MI?

İstanbul Küçükçekmece’de bir lisede eğitim gören 2011 doğumlu F.M., geçtiğimiz günlerde Başakşehir’de bulunan bir ortaokula gelerek yanında getirdiği bıçakla okul bahçesindeki öğrencilere saldırdı. Saldırı sonucunda 1 öğrenci hayatını kaybederken, 7 öğrenci de yaralandı. Olayın ardından yaralanan öğrenciler ekipler tarafından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerden 2’sinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği, 5 öğrencinin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren F.M. ise olayın ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESENYURT'TA BİR OKULDA BIÇAKLI KAVGA

İstanbul Esenyurt’ta ise bugün bir lisede öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Sezai Karakoç Anadolu Lisesi’nde yaşanan olayda 16 yaşındaki A.Ç., sınıf arkadaşları A.E.A. ve E.E.A.’yı bıçakla yaraladı. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, konuyla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan A.Ç.’nin daha önce Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi, Kahramanmaraş ve Eskişehir’de gerçekleştirilen okul saldırılarının faillerini öven sosyal medya paylaşımları yaptığı belirlendi. A.Ç.’nin ayrıca yurt dışında Ukrayna, Rusya ve Avusturya’da gerçekleştirilen benzer eylemlerin faillerine yönelik övücü mahiyette paylaşımlar yaptığı öğrenildi. Söz konusu paylaşımlar nedeniyle A.Ç. hakkında “suçu ve suçluyu övme” suçundan kamu davası açıldığı ve yargılamasının Büyükçekmece 2. Çocuk Mahkemesi’nde devam ettiği belirtildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olayda ihmali olabileceği değerlendirilen A.Ç.’nin annesi M.Ç.’nin de gözaltına alınması talimatı verildi.

OKULLAR UZAKTAN EĞİTİM Mİ OLACAK?

Başakşehir ve Esenyurt’ta yaşanan okul saldırıları ve bıçaklı kavga olaylarının ardından sosyal medyada okulların uzaktan eğitime geçebileceği yönünde yorumlar ve iddialar paylaşılmaya başlandı. Yaşanan gelişmeler sonrasında öğrenciler ve veliler, okullarda eğitim sürecinin nasıl devam edeceğine ilişkin açıklamaları takip etmeye başladı.

Konuya ilişkin son bilgilere göre, okulların uzaktan eğitime geçirilmesine yönelik Milli Eğitim Bakanlığı veya valilikler tarafından alınmış bir karar bulunmuyor. Eğitim sürecinin örgün öğretim şeklinde devam edeceği belirtilirken, sosyal medyada paylaşılan uzaktan eğitim iddialarının gerçeği yansıtmıyor.