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Okullarda ara tatil zili bugün çalacak

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
08 Kasım 2024 04:44 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 04:48
Okullarda ara tatil zili bugün çalacak

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 20 milyondan fazla öğrenci için 9 günlük ara tatil bugün başlıyor. Hizmet içi eğitime katılacak öğretmenler çevrim içi olarak katılabilecek.

Öğrenciler, 11-15 Kasım'da 2024-2025 eğitim öğretim yılındaki ilk ara tatilini yapacak. 9 günlük ara tatilin ardından 18 Kasım'da eğitime devam edilecek.

Birinci dönemin sona ermesiyle yarıyıl tatili 17 Ocak 2025 Cuma günü başlayacak. 31 Ocak 2025 Cuma günü yarıyıl tatilinin sona ermesiyle kinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.

Okullarda ara tatil zili bugün çalacak - 1. Resim

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

9 Eylül'de başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025'te sona erecek.

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Kaynak: tgrthaber.com

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