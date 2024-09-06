Okullarda ilk ders konusu belli oldu: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 81 il için duyurdu

06 Eylül 2024 20:23 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 20:27

Okulların pazartesi günü ilk ders konusu belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 81 ilimizde ilk ders zili çaldığında öğretmenlerin işleyeceği konuyu açıkladı. 9 Eylül günü sıralarına oturan çocuklar Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile belirlenen bu temayı işleyecek.

2024-2025 Eğitim - Öğretim Yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ilk ders için 81 ile yazı gönderildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ilk dersin Maarif Modeli kapsamında 'Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması ve Bağımsızlık Mücadelesi' olacağını söyledi. Tekin "Yaklaşık 1 yıldır dünyanın gözü önünde devam eden İsrail zulmüne karşı evlatlarımızın farkındalığını artırmak için 9 Eylül Pazartesi günü okullarımızda 'Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması ve Bağımsızlık Mücadelesi' başlıklı açılış dersiyle derslerin başlamasını talimatlarınıza arz ediyoruz." dedi.

81 İLDEKİ OKULLARA YAZI GÖNDERİLDİ: İLK DERS VATAN SEVGİSİ

Tüm sınıflar ilk ders olarak "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" temasıyla hazırlanan konuyu işleyecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni ile Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi"ndeki, açıklamalarının ardından kendi imzasını taşıyan, "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" konulu resmi yazı 81 ile gönderildi.

"ÜLKELER ARASI DOSTLUĞA KATKI SAĞLAYACAK"

Yazıda şunlar ifade edildi:

"Öğrenciler ülkeler arası yardımlaşmanın, dostluğun gelişmesine katkıda bulunacağını, dünya barışının dostça ilişkiler kurma ve uzlaşma yoluyla tesis edilebileceğini bilir. Aynı zamanda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde eğitim, herkesin hayat boyu erişiminin teminat altına alındığı temel bir hak olarak görülür. Bu bağlamda, 1915'te, Çanakkale'de yazılan muhteşem destanımızda 'Çanakkale Geçilmez' diyerek yedi düvele meydan okuyan kahramanlar arasında yer alan, Kudüs ve Gazze'den gelen Filistinlilerin torunlarının yaşadıkları zulümle beraber eğitime de erişemiyor olmaları vatanını, milletini sevgi ve bağlılıkla savunurken tarihini, kültürel mirasını anlayan, toplumsal sorumluluklarını yerine getirme bilinci geliştiren öğrencilerimizi ve milletimizin diğer fertlerini derinden etkilemektedir. Buna göre, 'Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi' temasına yönelik hazırlanan ders planlarının 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ilk haftasının ilk dersinde temel eğitim ve ortaöğretim kademesindeki okul türlerinde uygulanması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."

40 DAKİKA SÜRECEK

"Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" konulu ders, ilkokul ve ortaokul düzeylerinde 40 dakika süreyle verilecek.

Resmi yazıya göre, bu dersle, öğrencilerin vatan sevgisini, kardeşliği, yardımseverliği, adaleti ve özgürlüğü, Türk ve Filistin halklarının birlikte mücadele ettiği tarihi olaylar üzerinden öğrenmeleri sağlanacak.

Çanakkale Savaşı'nda Türk ve Filistin halklarının omuz omuza savaşarak gösterdiği kahramanlık ve fedakarlık anlatılarak, Gazze'deki direnişle, özgürlük ve vatanlarına bağlılıkları vurgulanacak. Bu şekilde, iki halkın tarihten gelen güçlü dostluk ve kardeşlik bağları öğrencilerin kalplerine dokunacak.

Öğrencilere, Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" ve Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirlerinin de okunacağı derste, Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı sırasında Filistin topraklarını savunmak için verdiği mücadele ve Gazze'deki halkın özgürlük için gösterdiği direnişten bahsedilecek.

Türk ve Filistin halkının, hem Çanakkale'de hem de Filistin'de düşmana karşı birlikte savaştığını ve aynı amaç için, yani özgürlük, adalet ve vatan için mücadele ettiğinin anlatılacağı derste öğretmen, Türk ve Filistin halkının ortak kaderini, iki halkın kardeşlik ve vatanseverlik duygularının ne kadar güçlü olduğunu gösteren örneklerle açıklayacak.

Dersin sonunda duygusal empati aktivitesi ile öğrencilerin neler hissettikleri, duygu ve düşünceleri sorularak beyin fırtınası yapılacak.

ORTAÖĞRETİMDE DE İŞLENECEK

9, 10, 11 ve 12'nci sınıflarda verilecek 40 dakikalık ders çerçevesinde, öğrencilerin vatan sevgisi, bağımsızlık, adalet, diğerkamlık, kardeşlik, özgürlük ve empati değerleriyle yoğrularak tarihi süreçte Türk ve Filistin halkları arasında Osmanlı Devleti'nin çatısı altında oluşan kardeşlik bağı ile Çanakkale Savaşı'nda omuz omuza verdiği mücadele ana hatlarıyla vurgulanacak.

Mithat Cemal Kuntay'ın "On Beş Yılı Karşılarken" ve Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirlerinin de okunacağı derste, Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı sırasında Filistin topraklarını savunmak için verdiği mücadele ve Gazze'deki halkın özgürlük için gösterdiği direnişten bahsedilecek.

Türk ve Filistin halkının, hem Çanakkale'de hem de Filistin'de düşmana karşı birlikte savaştığını ve aynı amaç için, yani özgürlük, adalet ve vatan için mücadele ettiğinin anlatılacağı derste öğretmen, Türk ve Filistin halkının ortak kaderini, iki halkın kardeşlik ve vatanseverlik duygularının ne kadar güçlü olduğunu gösteren örneklerle açıklayacak.

Ders sonunda öğrencilerin neler hissettikleri, duygu ve düşünceleri sorulacak.