Onur belgesi kimlere verilir, kaç puan almak gerekiyor? Milyonlarca öğrencinin karne sevinci

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugünden itibaren birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek.

ONUR BELGESİ KİMLERE VERİLİR?

Arkadaşlarına örnek alacak erdemli davranışlarda bulunan öğrencilere, öğretmenler ve onur kurulunun tavsiyesi dikkate alınarak onur belgesi verilir. Onur belgesi almak için Takdir veya Teşekkür Belgesi alma şartı bulunmamakta.

ONUR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

Onur Belgesi herhangi bir puan karşılığında alınmıyor. Onur belgesi, başarılı olan öğrencilere takdir veya teşekkür belgeleriyle birlikte verilebilen önemli bir belge olarak biliniyor. Onur belgesi, öğrencilerin örnek davranışlarından dolayı verilen bir belgedir.

ONUR BELGESİ ALMA ŞARTLARI 2026

Onur Belgesi, öğrencinin yalnızca ders başarısını değil; davranışları, sorumluluk bilinci ve örnek tutumlarını da ödüllendiren özel bir belgedir. Bu belgeyi almaya hak kazanmak için öğrencinin eğitim-öğretim yılı boyunca belirli ölçütleri yerine getirmesi gerekir.

Öncelikle öğrencinin okul kurallarına uyması, öğretmenlerine ve arkadaşlarına karşı saygılı bir tutum sergilemesi beklenir. Disiplin cezası almamış olmak, Onur Belgesi için temel koşullar arasında yer alır. Bunun yanı sıra, yardımseverliğiyle öne çıkan, okul içi etkinliklerde aktif rol alan ve çevresine olumlu örnek olan öğrenciler değerlendirmede ön plana çıkar.