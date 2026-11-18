2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılan binlerce aday, kamu kurumlarında görev alabilmek için aldıkları puanı öğrenmek istiyor. Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirmelerini sürdüren ÖSYM, sonuçların açıklanacağı tarihi sınav takviminde duyurdu. Buna göre lise KPSS sonuçları, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Peki, KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte 2026 ÖSYM lise KPSS sonuç tarihi ve sorgulama ekranı…

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak. Sınava katılan adaylar, sonuçların ilan edilmesiyle birlikte aldıkları puanı ve sınav performanslarını öğrenebilecek.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yaparak puan bilgilerine ulaşabilecek.

Sonuçlara ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden de erişilebilecek. Adaylar, e-Devlet aracılığıyla sisteme giriş yaptıktan sonra sınav sonuçları bölümünden KPSS Ortaöğretim puanlarını görüntüleyebilecek.

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KPSS ORTAÖĞRETİM İLE HANGİ BÖLÜMLERDEN ALIM YAPILIYOR?

Lise mezunlarına yönelik kamu personeli alımlarında bütün adaylar aynı kadroları tercih edemiyor. Mezun olunan lise türü ve alanı, başvurulabilecek pozisyonları doğrudan etkiliyor.

Bilişim teknolojileri mezunları, ilgili nitelik kodlarının arandığı bilgisayar ve bilişim alanındaki kadroları,

Elektrik-elektronik teknolojisi mezunları, elektrik ve elektronik teknisyenliği kadrolarını,

Motorlu araçlar teknolojisi mezunları, ilgili teknik personel pozisyonlarını,

Büro yönetimi ve muhasebe alanı mezunları, şartları karşılamaları halinde büro ve idari hizmet kadrolarını,

Sağlık alanı mezunları, öğrenim ve diploma şartlarına uygun sağlık personeli pozisyonlarını takip edebiliyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS Ortaöğretim sınavından alınan puanlar, kural olarak sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl geçerli oluyor. Ancak yeni bir sınav yapılmaması durumunda puanların geçerliliği bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar uzayabiliyor.

Adayların takip eden KPSS Ön Lisans veya Lisans sınavlarına katılması halinde puan geçerliliğine ilişkin ÖSYM kılavuzundaki özel hükümleri de dikkate alması gerekiyor.