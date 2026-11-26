2026 DUS 2. dönem sonuçları için geri sayım sona eriyor. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (DUS) katılan adaylar, ÖSYM tarafından yapılacak sonuç açıklamasını bekliyor. Sınavın ardından uzmanlık eğitimi hedefleyen diş hekimi adayları, puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenmek için sonuç sorgulama ekranını takip ediyor. Öte yandan aynı tarihte açıklanacak STS Diş Hekimliği sonuçları da adayların gündeminde. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-DUS 2. dönem sınavının sonuç tarihi belli oldu. 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihi beklemeye başladı. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre DUS 2. dönem sonuçları 26 Kasım Perşembe günü açıklanacak. Aynı gün STS Diş Hekimliği 2. dönem sınavının sonuçları da erişime açılacak. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden sınav puanlarına ulaşabilecek. Peki, 2026 DUS 2. dönem sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Özetle

HABERİN ÖZETİ ÖSYM DUS 2. dönem sınav sonuçları 2026! DUS sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır? 2026 DUS 2. dönem sonuçları, 26 Kasım Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklanacak ve adaylar T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleri ile sonuçlarını sorgulayabilecek. 2026 DUS 2. dönem sonuçları 26 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. Aynı gün 2026-STS Diş Hekimliği 2. Dönem sonuçları da erişime açılacak. Sonuçlar, adayların T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleri ile sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. Sonuç belgesinde adayların doğru ve yanlış cevap sayıları, sınav puanları ve başarı sıralaması yer alacak.

2026 DUS 2. DÖNEM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takviminde yer alan bilgilere göre, 2026-DUS 2. dönem sonuçları 26 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. Ancak sonuçların erişime açılacağı kesin saat için ayrıca bir duyuru yapılmadı.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın yanı sıra Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) sonuçları da aynı gün ilan edilecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından uzmanlık eğitimi almak isteyen adaylar, tercih ve yerleştirme sürecine ilişkin ÖSYM duyurularını takip edecek.

DUS 2. DÖNEM SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

2026 DUS 2. dönem sınav sonuçları, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresine girerek T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sisteme giriş yapabilecek.

Sonuç ekranında adayların Temel Bilimler ve Klinik Bilimler testlerine ilişkin doğru ve yanlış cevap sayıları ile sınav puanları görüntülenecek. Başarı sıralamasına ilişkin bilgiler de sonuç belgesinde yer alacak.

ÖSYM aday şifresini hatırlamayanlar, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden şifre yenileme işlemi yapabilecek.

DUS puanıyla uzmanlık eğitimi için tercih yapacak adayların ise ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunu, kontenjanları ve başvuru takvimini takip etmesi gerekiyor.

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