ÖSYM duyurdu: 2024 DGS sonuçları açıklandı

10 Eylül 2024 10:11 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 10:29

Son dakika haberi: ÖSYM, 2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıllık lisans programına tamamlamak isteyenler için düzenlenen 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarını açıkladı. İşte DGS sonuç sorgulama ekranı...

Binlerce kişinin yaklaşık 2,5 aydır süren meraklı bekleyişi sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 30 Haziran'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) sonuçlarını bu sabah saatlerinde açıkladı.

ÖSYM'nin yaptığı duyuruya göre, 2024 DGS değerlendirme işlemleri tamamlandı. 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimini 4 yıllık lisans programına tamamlamak isteyenler için gerçekleştirilen 2024 DGS sonuçları bu sabah erişime açıldı.

2024 DGS SONUÇ SORGULAAMA EKRANI

Adaylar DGS sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilecek.

2024 DGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar DGS tercih tarihlerini araştırmaya başladı. ÖSYM, DGS tercih kılavuzunu yayımladıktan sonra tercih tarihleri belli olacak ve tercih sürecine ilişkin bütün ayrıntılar kılavuzda yer alacak. Fakat 2024 DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.