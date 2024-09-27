ÖSYM duyurdu: 2024 DGS tercih sonuçları açıklandı

27 Eylül 2024 10:38 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 11:57

Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapmaları için düzenlenen Dikeç Geçiş Sınavı (DGS) için meraklı bekleyiş sona erdi. ÖSYM, 2024 DGS tercih sonuçlarını açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) yerleştirme sonuçları erişime açıldı.

DGS TERCİH SONUÇ EKRANI

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, 2024-DGS yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

ÖSYM'nin DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 2-9 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 2-7 Ekim 2024 tarihleri arasında (7 Ekim 2024 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir."