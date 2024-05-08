ÖSYM duyurdu: ALES/1 sınav sonuçları açıklandı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
08 May 2024 15:09 - Güncelleme : 08 May 2024 15:19
Son dakika haberi... ÖSYM, 21 Nisan 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/1) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/1) sonuçlarının açıklandığını duyuruldu.
ÖSYM'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi.
"21 Nisan 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır"
ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Sınava giren adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
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ALES-3 NE ZAMAN YAPILACAK ?
Sınava başvurular 1-9 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sınavlar 17 Kasım'da uygulanacak. ALES/3 sonuçları da 6 Aralık'ta açıklanacak.
Kaynak: tgrthaber.com