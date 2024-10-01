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ÖSYM duyurdu! ALES/3 başvuruları başladı

Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
01 Ekim 2024 12:13 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 12:15
ÖSYM duyurdu! ALES/3 başvuruları başladı

Binlerce sınav adayının beklediği ALES başvurusu haberi geldi. 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuruları başladı. ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından sınava başvuru yapılabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 17 Kasım'da uygulanacak 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuruları başladı.

ÖSYM duyurdu! ALES/3 başvuruları başladı - 1. Resim

BAŞVURU TARİHİ

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınava başvurular bugünden itibaren 9 Ekim'e kadar yapılabilecek.

Adaylar, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından sınava başvurabilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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