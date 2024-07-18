ÖSYM duyurdu: KPSS - 2024/6 yerleştirme sonuçları açıklandı

18 Temmuz 2024 16:25 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 16:30

Son dakika | ÖSYM açıkladı: YKS tercih tarihleri belli oldu

Son dakika | ÖSYM açıkladı: YKS tercih tarihleri belli oldu

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Milli Eğitim Bakanlığında (MEB) istihdam edilecek sözleşmeli personel için tercih sonuçlarını erişime açtı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "3-9 Temmuz 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/6 Millî Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır" denildi.

ÖSYM YERLEŞTİRME SONUÇLARINI AÇIKLADI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 18 Temmuz 2024 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebiliyor.

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