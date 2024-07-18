ÖSYM duyurdu: KPSS - 2024/6 yerleştirme sonuçları açıklandı
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
18 Temmuz 2024 16:25 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 16:30
Son dakika haberi: ÖSYM, binlerce adayın merakla beklediği KPSS - 2024/6 yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Milli Eğitim Bakanlığında (MEB) istihdam edilecek sözleşmeli personel için tercih sonuçlarını erişime açtı.
ÖSYM'den yapılan açıklamada, "3-9 Temmuz 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/6 Millî Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır" denildi.
ÖSYM YERLEŞTİRME SONUÇLARINI AÇIKLADI
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 18 Temmuz 2024 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebiliyor.
Kaynak: Tgrthaber.com