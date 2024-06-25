ÖSYM duyurdu! YÖKDİL/2 başvuruları başladı! İşte son başvuru tarihi...

25 Haziran 2024 10:21 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 10:33

ÖSYM'nin internet sitesinden Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) ile ilgili yapılan açıklamada başvuruların bugün başladığı ve 2 Temmuz'a kadar süreceği belirtildi.

BAŞVURU DETAYLARI

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, ilgili sınavın kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor.