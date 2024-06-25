Tgrt Haber
Haberler>Eğitim>ÖSYM duyurdu! YÖKDİL/2 başvuruları başladı! İşte son başvuru tarihi...

ÖSYM duyurdu! YÖKDİL/2 başvuruları başladı! İşte son başvuru tarihi...

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
25 Haziran 2024 10:21 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 10:33
ÖSYM duyurdu! YÖKDİL/2 başvuruları başladı! İşte son başvuru tarihi...

ÖSYM 11 Ağustos'ta yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) başvurularının başladığını duyurdu.

ÖSYM'nin internet sitesinden Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) ile ilgili yapılan açıklamada başvuruların bugün başladığı ve 2 Temmuz'a kadar süreceği belirtildi.

BAŞVURU DETAYLARI

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.

ÖSYM'den YKS adaylarına duyuru! 'Eğitim bilgisi' güncelleme süreci başladı

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, ilgili sınavın kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...