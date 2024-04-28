28 Nisan 2024 14:04 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 14:15
ÖSYM, EKPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı
ÖSYM, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) soru kitapçığı ve cevap anahtarını erişime açtı.
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
Binlerce kişinin merakla beklediği duyuru geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), bugün düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (2024-EKPSS) soru kitapçığı ve cevap anahtarını paylaştı.
10 GÜN BOYUNCA AÇIK KALACAK
ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.
YÜZDE 10'U ERİŞİME AÇILDI
Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 8 Mayıs'ta saat 23.59'da sona erecek. Cevap anahtarının yüzde 10'u da erişime açıldı.
EKPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.
Kaynak: Anadolu Ajansı