KPSS lisans sınavı sonuçları 7 Ekim’de açıklanırken adaylar sınavdan elde ettikleri puanlarıyla yerleşebilecekleri kamu kurumlarını araştırmaya şimdiden başladı. Kamu kurumlarında ihtiyaç duyulan kadrolar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne bildirilecek. ÖSYM tarafından KPSS merkezi atama tercih kılavuzu yayımlanacak ve tercihler toplanacak. Adaylar tercihlerini hem sınavdan elde ettikleri puanla hem de branş bazlı sıralamalarına göre yapacak. Her yıl yapılan yerleştirmelerde atama puanları farklılık gösterirken en sağlıklı sonuçlar branş bazlı sıralamayla belli oluyor. KPSS branş bazlı sıralamalar osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle sorgulanabiliyor. Peki KPSS lisans branş sıralamaları 2026 açıklandı mı? İşte, adım adım KPSS lisans branş sıralaması sorgulama yöntemi…

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HABERİN ÖZETİ ÖSYM KPSS branş sıralaması 2026 tablosu! KPSS lisans Hukuk, İktisat, İşletme, Kamu yönetimi, İstatistik branş bazlı sıralamalar açıklandı mı? KPSS lisans sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile kamu kurumlarındaki kadrolara yerleşmek için branş bazlı sıralamalarını bekliyor. KPSS lisans sınavı sonuçları 7 Ekim'de açıklandı. KPSS lisans branş bazlı sıralamaların en geç Ekim ayının sonuna kadar duyurulması bekleniyor. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden branş bazlı sıralamalarını görüntüleyebilecek. KPSS 2026/2 merkezi atama tercihleri 17-24 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI 2026 AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından KPSS eğitim bilimleri, alan bilgisi, genel kültür-genel yetenek sınavı sonuçları 7 Ekim’de ilan edildi. ÖSYM tarafından genellikle merkezi sınav sonuçları ilan edildikten yaklaşık 2 hafta içerisinde branş bazlı sıralamalar resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. KPSS lisans branş bazlı sıralamaların en geç Ekim ayının sonuna kadar duyurulması bekleniyor. Konuyla ilgili ÖSYM’den resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

KPSS LİSANS BRANŞ BAZLI SIRALAMA GÖRÜNTÜLEME

ÖSYM tarafından “KPSS lisans branş bazlı sıralamalar açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle beraber sisteme giriş yapacak. Ardından ise sol tarafta bulunan menüde “Başvurularım” kısmına tıklayan adaylar açılan ekranda 2026 KPSS lisans sınavını seçerek üst menüde bulunan "Branş Bazında Sıralama “ ifadesini seçerek sıralamalarını görüntüleyebilirler.

KPSS MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ ARALIK AYINDA BAŞLAYACAK

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre KPSS 2026/2 merkez atama tercihleri 17-24 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. KPSS merkezi atama kılavuzunda alım yapılacak kadrolar, özel ve genel şartlar ve diğer detaylar yer alacak. Adaylar belirlenen tarihlerde tercihlerini gerçekleştirecek ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra adayların göreve başlayacağı tarihler netlik kazanacak.