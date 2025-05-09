ÖSYM tarafından hafta sonu iki sınav yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi haftasonu yapılacak sınavlar için açıklama yaptı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince, Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Seviye Tespit Sınavı (STS-Öğretmenlik) 10 Mayıs Cumartesi, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/1) ise 11 Mayıs Pazar günü yapılacak. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, yurt dışında öğretmenlik meslek bilgisi alanında eğitimlerini tamamlayarak diploma denklik belgesi almak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) başvuran adayların katılacağı STS-Öğretmenlik Ankara'da ÖSYM Elektronik Sınav Merkezi'nde uygulanacak.



44 GÖREVLİ YER ALACAK

Sınav, saat 13.45'te başlayacak, 60 çoktan seçmeli sorudan oluşacak ve adaylara 80 dakika cevaplama süresi verilecek. 165 adayın katılacağı sınavda 44 görevli yer alacak.



Öte yandan 11 Mayıs Pazar günü uygulanacak olan Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri TR-YÖS ise Türkiye'de 17 il 18 sınav merkezinde, yurt dışında 26 farklı ülke 35 sınav merkezinde düzenlenecek.



21 bin 654 adayın başvurduğu sınavda 3 bin 530 görevli yer alacak. Sınav için 83 bina ve 866 salon kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "TR-YÖS, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça dillerinde yapılacak ve adaylara, Sayısal Yetenek Testi ile Temel Matematik Testi uygulanacak. Adaylara, Sayısal Yetenek Testinde 40, Temel Matematik Testinde 40 sorulacak, 100 dakika cevaplama süresi verilecek. TR-YÖS'ün yurt dışında başarıyla uygulanması ÖSYM'nin sadece ulusal düzeyde değil, bölgesel ve küresel ölçekte etkin bir sınav merkezi olma vizyonunu desteklemektedir. Aynı zamanda, Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrenciler ülkelerine döndüklerinde ülkemizle güçlü ilişkiler kurmakta ve uzun vadede uluslararası ilişkilerde olumlu etkiler sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

