ÖSYM'den 4 farklı sınav! İşte 13 Ekim Pazar günü düzenlenecek sınavlar

11 Ekim 2024 10:01 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 10:03

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından, 13 Ekim Pazar günü 4 farklı sınav düzenlenecek.

ÖSYM 13 Ekim Pazar günü Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 2. Dönem), Diş Hekimliği​ Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem), Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-EUS) ve Eczacılık​ Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavının (2024-STS Eczacılık) yapılacağını duyurdu.

SINAVA GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınavlar saat 10.15’te başlayacak. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. EUS ve STS Eczacılık, ÖSYM Ankara Elektronik Sınav Merkezi'nde uygulanacak. Sınavlar hakkında bilgi veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, “EUS ve STS Eczacılık geçen sene ilk kez elektronik ortamda düzenlendi. Sınavlar bu sene de elektronik ortamda uygulanacak. Bu sınavlarda adaylara 75 soru için 110 dakika cevaplama süresi verilecek. Bu iki sınava toplam 721 aday başvuru yaptı” ifadelerini kullandı.

STS Diş Hekimliği'nin Ankara’da, DUS 2. Dönem'in ise Ankara ve İstanbul’da yapılacağını aktaran ÖSYM Başkanı Ersoy, “DUS 2. Dönem, Temel Bilimler ve Klinik Bilimler Testi'nden oluşacak. DUS ve STS Diş Hekimliği'nde toplam 120 soru için adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. 7 bin 892 aday bu sınavlara katılacak. Pazar günü yapılacak sınavlarda emniyet dahil toplam bin 174 görevli yer alacak. DUS 2. Dönem'de ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler” dedi.

Öte yandan kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.